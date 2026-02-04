Történelmi szenzáció: 250 év után végre fény derült a rejtélyre

Ki ne jönne izgalomba kincsvadászat, vagy éppen évszázados rejtélyek felgöngyölítése miatt? Most egy ilyen hihetetlen történetnek lehetünk tanúi, ahol a tudomány, a kitartás és egy csipetnyi szerencse játszotta a főszerepet. Az Ausztrál Nemzeti Tengerészeti Múzeum (ANMM) kutatói 1999 óta, azaz negyed évszázada kutatták fáradhatatlanul a híres vitorlás, Cook kapitány elveszett hajójának nyomait, és a jelek szerint a munka meghozta a gyümölcsét.

James Cook, a HMS Endeavour, az elveszett hajó kapitánya, amellyel körülhajózta a Földet.

Fotó: Roger-Viollet via AFP / AFP

Cook kapitány elveszett hajója, ami beírta nevét a történelembe

De miért is olyan fontos ez a hajó? Nos, a HMS Endeavour nem egy akármilyen vitorlás volt. Cook kapitány első expedíciója során, 1768 és 1771 között ezzel a hajóval kerülte meg a Földet. Ez volt az első európai hajó, ami Kelet-Ausztráliában kikötött, és amely körbehajózta Új-Zéland főbb szigeteit. Képzeld el, micsoda kalandok érhették a legénységet!

Aztán, mint annyi híres hajóval, az Endeavourral is méltatlanul bánt a történelem. Miután beírta magát a földrajzi felfedezések nagykönyvébe, afféle „tömegközlekedési eszközzé” vált: brit csapatok szállítására használták, majd eladták egy Mather & Co. nevű hajózási cégnek. A nevét is megváltoztatták – Lord Sandwich lett belőle –, és az amerikai függetlenségi háborúban a brit flotta egyik hajójaként szolgált. Végül 1778-ban szándékosan elsüllyesztették az Egyesült Államok partjainál. Szomorú véget ért, kétségtelen.

A rejtély felgöngyölítése

A hajóroncs 250 évig feküdt a tenger fenekén, egészen addig, amíg a szakértők hivatalosan is össze nem párosították a RI 2394 kódjelű ronccsal, amelyet Newport Harborban, Rhode Islandnél találtak. De honnan tudták ilyen biztosan, hogy ez az Endeavour?

Nos, a kutatók összehasonlították a roncsot a hajó történelmi terveivel, a faanyagok elhelyezkedése pedig tökéletesen megegyezett a fő- és az előárbocok eredeti helyével. Sőt, a roncs méretei tökéletesen passzoltak az 1768-as felmérés során rögzített Endeavour adatokkal!

Kieran Hosty, az Ausztrál Nemzeti Tengerészeti Múzeum régésze izgatottan nyilatkozott erről: „Az összes faanyag mérete szinte tökéletesen megegyezik az Endeavouréval, és itt milliméterekről, nem centiméterekről beszélek – milliméterekről!” Hozzátette, hogy a hajó orrát alkotó úgy nevezett orrtőke illesztése is teljesen azonos volt, sőt, annyira egyedi, hogy sok XVIII. századi hajótervet átnéztek, de sehol máshol nem találtak hasonlót. Mintha csak egy ujjlenyomat lett volna!