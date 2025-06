Előkerült a történelem legnagyobb víz alatti kincse, milliárdokat ér

Az 1708-ban elsüllyesztett spanyol gálya fedélzetén Peruból származó aranyat, ezüstöt és drágaköveket szállítottak – a kincs mai értéke döbbenetes: 16 milliárd font, azaz megközelítőleg 7424 milliárd forint.

A kutatók megdöbbenve nyilatkoztak:

Ez a bizonyíték megerősíti, hogy a roncs a San José Gálya... Egyedül a San José illik ezekre a jellemzőkre

– idézi a Sun a hüledező szakembereket.

A hajón 1707-es limai ezüstérméket, kínai porcelánt és 1665-ös datálású ágyúkat is találtak. A hajót a brit haditengerészet süllyesztette el a Spanyol örökösödési háború idején.

A történet még nem ért véget: hatalmas jogi háború várható! Kolumbia, Spanyolország, Peru, az őslakos közösségek és egy kincsvadász cég, a Sea Search Armada is igényt tart a kincsre. Ők már 1981-ben felfedezték a helyszínt, most pedig 3 661 milliárd forint részesedést követelnek, és pert indítottak a kolumbiai állam ellen. A világ legdrágább kincse körüli csata csak most kezdődik!