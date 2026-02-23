Hátborzongató titokra derült fény: ebben a magyar kastélyban szellem ijesztgeti a látogatókat

A nyugat-magyarországi Körmend szívében, a festői Rába partján emelkedik a tekintélyes Batthyány-Strattmann-kastély, egy olyan építészeti remekmű, melynek ódon falai évszázados titkokat és a szóbeszéd szerint egy nyugtalan lelket is őriznek. Izgalmas szellemidéző utazásunk során felidézzük a kúria történetét, és a körmendi Batthyány-kastély szellemét, a rejtélyes grófnő történetét, akinek a kísértetét vélik látni a csendes folyosókon.

Fotó: Balla Béla / Wikipédia

A körmendi Batthyány-kastély szelleme: a mai napig ott bolyong

A Batthyány család, Magyarország egyik legjelentősebb nemesi famíliája, évszázadokon át formálta az ország történelmét. A szóban forgó körmendi kastély pedig kiemelkedő szerepet játszott a család életében.

A Batthyányak körmendi központja

Az eredeti erősség még a XIII. században épült, védelmi célokat szolgálva. A török hódoltság idején stratégiai fontossága miatt megerősítették. A ma látható, lenyűgöző klasszicista stílusú kastély a Batthyányak fénykorának és befolyásának kézzelfogható bizonyítékaként, a XVIII. században nyerte el végső, impozáns formáját.

A kúria nem csupán a család otthona volt, hanem a korabeli társasági élet lüktető központja is, ahol fényűző bálok, elegáns fogadások és fontos politikai megbeszélések zajlottak, befolyásos vendégeket invitálva a régió minden tájáról.

A kastély sötét titka

Azonban a körmendi kastély elegáns falai között egy sötétebb, rejtélyes legenda is szövődött, melynek középpontjában egy tragikus sorsú Batthyány grófnő áll. A XIX. században élt nemesasszony személyét és valós történetét azonban homály fedi.

Egyes helyi elbeszélések szerint hirtelen és váratlanul hunyt el a kastély falai között, talán egy rejtélyes betegség áldozataként. Más, borzongatóbb történetek egy titokzatos balesetről vagy egy tragikus szerelem végkifejletéről szólnak. Valós története azonban a múlt ködébe vész, de a legenda makacsul él tovább: a grófnő szelleme azóta is a kastély csendesebb zugaiban bolyong nyughatatlanul.