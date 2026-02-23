Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Hátborzongató titokra derült fény: ebben a magyar kastélyban szellem ijesztgeti a látogatókat

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 23. 20:45
A nyugat-magyarországi Körmend büszkén őrzi az elegáns Batthyány-kastélyt, melynek falai nem csupán évszázados történelmet, de sötét legendákat is rejtenek. A helyi legendák szerint a körmendi Batthyány-kastély szelleme, egy tragikus sorsú grófnő nyugtalan lelke mind a mai napig a folyosókon bolyong. Vajon csupán babona, vagy valóban érezhető a múlt jelenléte a kastély árnyékos zugaiban?
Etédi Alexa
A nyugat-magyarországi Körmend szívében, a festői Rába partján emelkedik a tekintélyes Batthyány-Strattmann-kastély, egy olyan építészeti remekmű, melynek ódon falai évszázados titkokat és a szóbeszéd szerint egy nyugtalan lelket is őriznek. Izgalmas szellemidéző utazásunk során felidézzük a kúria történetét, és a körmendi Batthyány-kastély szellemét, a rejtélyes grófnő történetét, akinek a kísértetét vélik látni a csendes folyosókon.

  • A körmendi Batthyány-Strattmann-kastélyban egy szellem kísért.
  • A Battyhány család történelmi jelentősége.
  • A körmendi kastély története. 
  • Legenda a tragikus sorsú Batthyány grófnőről. 
  • Modern szellemvadászok több vizsgálatot is végeztek már a kastélyban.
A Batthyány-kastély szelleme e falak között kísért. 
Fotó:  Balla Béla  / Wikipédia

A körmendi Batthyány-kastély szelleme: a mai napig ott bolyong 

A Batthyány család, Magyarország egyik legjelentősebb nemesi famíliája, évszázadokon át formálta az ország történelmét. A szóban forgó körmendi kastély pedig kiemelkedő szerepet játszott a család életében.

A Batthyányak körmendi központja

Az eredeti erősség még a XIII. században épült, védelmi célokat szolgálva. A török hódoltság idején stratégiai fontossága miatt megerősítették. A ma látható, lenyűgöző klasszicista stílusú kastély a Batthyányak fénykorának és befolyásának kézzelfogható bizonyítékaként, a XVIII. században nyerte el végső, impozáns formáját.

A kúria nem csupán a család otthona volt, hanem a korabeli társasági élet lüktető központja is, ahol fényűző bálok, elegáns fogadások és fontos politikai megbeszélések zajlottak, befolyásos vendégeket invitálva a régió minden tájáról.

A kastély sötét titka

Azonban a körmendi kastély elegáns falai között egy sötétebb, rejtélyes legenda is szövődött, melynek középpontjában egy tragikus sorsú Batthyány grófnő áll. A XIX. században élt nemesasszony személyét és valós történetét azonban homály fedi.

Egyes helyi elbeszélések szerint hirtelen és váratlanul hunyt el a kastély falai között, talán egy rejtélyes betegség áldozataként. Más, borzongatóbb történetek egy titokzatos balesetről vagy egy tragikus szerelem végkifejletéről szólnak. Valós története azonban a múlt ködébe vész, de a legenda makacsul él tovább: a grófnő szelleme azóta is a kastély csendesebb zugaiban bolyong nyughatatlanul.

A Batthyány-kastély szelleme egy üvegajtó mögött.
A grófnő szellemét többen is látták felbukkanni. (illusztráció)
Fotó: F Armstrong Photography /  Shutterstock 

A szemtanúk beszámolói meglepő módon sok hasonlóságot mutatnak. Állítólag a kastély bizonyos, kevésbé látogatott részein, különösen a késő esti és éjszakai órákban, érezhetően leesik a hőmérséklet, megmagyarázhatatlan halk suttogások és távoli, lassú lépések neszei hallatszanak a kőpadlón. 

Néhányan még ennél is tovább mennek, és azt állítják, hogy látták a grófnő áttetsző, halvány alakját elsuhanni a hosszú, árnyékos folyosókon, vagy éppen egy elhagyatott ablak mögött, mintha valami után kutatna a távolban.

Kísértetvadászok a szellem nyomában

A modern szellemvadászok és a paranormális jelenségek iránt érdeklődők is górcső alá vették a körmendi kastélyt. Több alkalommal is végeztek már itt különböző technikai eszközökkel felszerelt vizsgálatokat. 

Állítólag ezek során megmagyarázhatatlan elektromágneses mezőváltozásokat, aktivitást észleltek, valamint a rögzített hangfelvételeken hátborzongató, azonosítatlan zajokat és suttogásokat rögzítettek. Bár a szigorúan vett tudományos bizonyítékok továbbra is hiányoznak, a helyiek és a kastély látogatói egyaránt érzik a hely különleges, olykor baljós, nyomasztó atmoszféráját, ami könnyen a képzelet szárnyán szülheti a kísérteties élményeket.

Így a körmendi Batthyány-kastély nem csupán egy lenyűgöző történelmi emlékhely, mely felbecsülhetetlen bepillantást enged egy hajdan volt nemesi család életébe, hanem egy olyan titokzatos világ is, ahol a múlt és a jelen, a kézzel fogható valóság és a megmagyarázhatatlan mosódik össze finoman.

Ma a főépület ad otthont az 1965-ben alapított Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum kiállításainak, valamint Magyarország egyetlen cipőtörténeti gyűjteményének is.

Az alábbi videóból még többet megtudhatsz a kastélyról és a Batthyány családról:

Ezeket a cikkeket is érdemes elolvasnod:


 

