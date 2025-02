Rettegnek a szellemektől a lakók: rázkódnak az autók, rejtélyes suttogásokat hallanak

Végre választ kaphatnak a lakosok arra, hogy mi vagy ki állhat a várost rettegésben tartó lámpást hordozó szellem rejtélye mögött. Egy kutató úgy gondolja, sikerült megoldania a kísérteties legendát, amely az 1950-es évek óta terjeng egy dél-karolinai városban.

Többé már nem kell rettegniük a lakosoknak, kiderült mi áll a szellem legendája mögött. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Summerville lakosai régóta beszélnek egy kísérteties alakról. A történet szerint egy vasúton dolgozó vagy utazó férfit tragikusan elütött egy vonat, és meghalt. A tragédia után felesége kísérteni kezdte a síneket egy lámpással a kezében, és lelke még a mai napig férjét keresve bolyong.

Szemtanúk arról számoltak be, hogy kísérteties fényt láttak lebegni a pálya felett, amelyek néha feléjük haladtak. Ezeket a fényeket általában kicsinek, gömb alakúnak és kék vagy zöld színűnek írták le, bár néhányan már vöröseket és fehéreket is láttak. Azonban a terror itt nem ért véget, rengeteg ember számolt be rázkódó autókról, maguktól becsapódó ajtókról és hátborzongatóan suttogó hangokról, amik a sínek felől jönnek.

Dr. Susan Hough geofizikus azonban úgy gondolja, hogy lehet természetes magyarázata az úgynevezett paranormális tevékenységnek. Szörnyű hír ez a legenda szerelmeseinek, de megnyugvás a lakosoknak,a tudós és egy kollégája ugyanis hibát fedezett fel a dél-karolinai vasút sínjén, ami azt jelenti, hogy egy törésvonal mentén épülhettek. Dr. Hough ebből arra következtet, hogy a jelenségek valójában kisebb földrengések utóhatásai.

Elmagyarázta, hogy az autók rázkódását sekély forrású földrengések vagy a Föld felszínétől számított 65 kilométeres körzetben fellépő rengések okozhatják. Az izzó gömbök pedig valójában a földrengés fényei lehettek, elmélete szerint a területen zajló sekély földrengések vízben oldódó gázt, például radont vagy metánt bocsáthattak ki, amely a statikus elektromosság szikrájától vagy a sziklák mozgásától meggyullad - írta a Daily Star.