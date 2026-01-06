Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Halálra rémült a szemtanú: az autópályán kezdte el üldözni egy UFO - Videó!

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 06. 20:30
Erre a látványra nem volt felkészülve. A szemtanú, elmondása szerint, az autópályán haladva pillantott ki az ablakon, majd látta meg az UFO, amely mintha követte volna őt. A jelenséget ezután videón is sikerült rögzítenie.
Nem akart hinni a szemének az a brazil autópályán haladó nő, aki egy repülő csészealjat pillantott meg, ami mintha lépést tartott volna az autójával. A helyi média jelentése szerint a különös UFO-észlelés - amelyet a szemtanú, Michelli Azuma, videón is megörökített –, karácsony napján, nem sokkal délelőtt 10 óra előtt történt Campinas városában. 

Rejtélyes UFO jelent meg az autópálya felett / Fotó:   Pixabay (illusztráció)

Az autópálya felett jelent meg a feltételezett UFO

Azon a reggelen, mialatt az autópályán haladt előre, Azuma kinézett az ablakon, majd teljesen ledöbbent, ahogy ezután egy klasszikus, repülő csészealj alakú UFO-t pillantott meg. Ezt követően, felülkerekedve a megdöbbenésén, a nőnek sikerült a telefonjával videóra vennie a nem éppen mindennapos jelenséget, majd a felvételt az interneten is közzétette, amely ezután rohamos gyorsasággal terjedt el, a felhasználók pedig számtalan elmélettel álltak elő azzal kapcsolatban, egészen pontosan mi bukkanhatott fel Campinas felett azon a bizonyos reggelen. 

Ahogy az ilyen esetekben lenni szokott, egyesek rögtön azt feltételezték, egy túlvilági objektumról lehet szó, mialatt a szkeptikusok igyekeztek racionális magyarázattal előállni: ők arra tippeltek, a szokatlan tárgy valószínűleg egy eltévedt lufi, egy drón, de akár valakinek a karácsonyi ajándéka is lehetett, amit kivittek egy körre. A szemtanú, Azuma eközben határozottan kijelentette, a videón egy megtörtént esemény látható, amely spontán készült az útja során, nem pedig a mesterséges intelligencia vagy más, digitális technológia eredménye – írja a Coast to Coast AM.

Te mit gondolsz?

Mindeközben, ugyancsak karácsony napján, egy sofőrnek volt hasonló élményben része, mialatt épp hazafelé tartott az angliai Cornwallban. A férfi, Matt Kipling egy fényes, világító spirálra lett figyelmes az éjszakai égbolton, amit videón is megörökített. Mindez ráadásul attól a helytől nem messze történt, ahol 2024-ben már felfigyeltek egy feltételezett UFO-ra. 



 

 

