Amikor a nagy hideg lecsapott és csaknem fél Európa kihalt – 536: az emberiség valaha volt legrosszabb éve

536 márciusában elsötétült az ég és lehűlt a levegő Konstantinápolyban. Procopius görög történész rendkívül félelmetes jelként azonosította az élményt, amikor feljegyezte, hogy a nap fényesség nélkül árasztotta fényét. Ugyanerről a jelenségről két évvel később a római államférfi, Cassiodorus is beszámolt. Ő még hozzátette a hosszan tartó fagyot, a nagy hideget, a szokatlan aszályt, az évszakok megzavarodását, az aratás közbeni fagyokat is.

A Birodalom pusztulása Thomas Cole angol festő művén, amely a Római Birodalom pusztulását ábrázolja, amelynek az 536-os "nagy hideg" adott végső lökést.

A történelemformáló, pusztító nagy hideg

Ami még hátborzongatóbb, hogy az Európától több ezer kilométerre keletre fekvő Kínában a Tang dinasztia évkönyvei is a nagy hidegről és az azt követő nyári éhínségről számoltak be (utóbbi sajnos azóta is előfordul). Egy 1084-ben kiadott kínai krónika, a Zizhi Tongjian is beszámolt a nagy hidegről, a kemény fagyokról, hosszú télről és az éhínségről. 536 augusztusában Kínában a hó is esett, ami miatt a szegényes betakarítás is késett. Az egész Közel-Keletet, Kínát és Európát is sűrű, száraz köd borította be. És ez még csak a kezdet volt…

I. Justinianus bizánci császár, akinek uralma idején zajlott az 536-os vulkáni tél.

Az 536-ban, a történelem valaha volt legrosszabb évében elkezdődött baljós időjárás egészen 660-ig tartott, és a XXI. században a késő ókori kis jégkorszak nevet adták a furcsa jelenségnek, amely hosszú távon hozzájárult a második nagy népvándorlási hullámhoz és a Nyugatrómai Birodalom végső bukásához is.

Az emberek rettegtek, különösen, amikor 541–549 között lecsapott a késő ókor talán legnagyobb dögvésze, Justinianus pestise is, amely a Földközi-tenger medencéjét, egész Európát és a Közel-Keletet, különösen a perzsa Szászánida Birodalmat és a Bizánci Birodalmat sújtotta. Nevét a bizánci császárról, I. Justinianusról kapta, aki szintén elkapta a bubópestist, amely Konstantinápoly lakosságának egyötödét elpusztította, de az uralkodónak sikerült belőle felgyógyulnia, éppen a járvány tombolásának csúcspontján.