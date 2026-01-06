Az igazi Jeanne d'Arc: ezt biztos nem tudtad az egyszerű parasztlányból lett hadvezérről

A XV. századi Franciaország zűrzavaros időket élt. A százéves háború már évtizedek óta dúlt az angolok és a franciák között, a trónörökös helyzete bizonytalan volt, az ország földjét idegen hadak taposták. Ebben a kilátástalan helyzetben tűnt fel egy fiatal lány a lotaringiai Domremy faluból: Jeanne d'Arc, akit később az Orleans-i szűzként ismert meg a történelem. Január 6-i születésnapja alkalmából visszatekintünk az elképesztő élettörténetére.

Jeanne d’Arc, az Orleans-i szűz elképesztő élettörténete a mai napig komoly kutatások tárgya / Fotó: Roger-Viollet via AFP / AFP

Jeanne d'Arc, a parasztlányból lett hadvezér

Jeanne d’Arc mélyen vallásos volt, és azt állította, hogy látomásai vannak, melyekben Szent Mihály, Szent Katalin és Szent Margit szólították meg, és arra kérték, hogy segítse a francia trónörököst, Károlyt a koronához, és űzze ki az angolokat Franciaországból. Egy olyan korban, amikor a miszticizmus és a vallásos hit áthatotta az emberek mindennapjait, Jeanne szavai visszhangra találtak.

Valóban létezett egy titkos kódrendszer?

Azonban a történelemkönyvek által kevéssé ismert tény, hogy Jeanne nem csupán a csatatéren volt bátor. A korabeli feljegyzések – melyek hitelességét a történészek máig vitatják – arról árulkodnak, hogy Jeanne valójában egy titkos kódrendszert is kidolgozott a francia hadvezetéssel való kommunikációra.

Ez a rendszer nem csupán a gyors üzenetváltást tette lehetővé a csaták sűrűjében, hanem olyan rejtett utasításokat is tartalmazhatott, amelyek váratlan taktikai előnyökhöz juttatták a francia seregeket. Egyes feltételezések szerint a kód kulcsa a csillagok állásában rejlett, amit Jeanne éjszakai megfigyelései alapján fejtett meg.

A legújabb "felfedezések" szerint a hímzéshez is különleges tehetsége volt. Noha a korabeli nemesi udvarokban ez elvárt készség volt a nők körében, de egyes fennmaradt hímzett zászlók vagy ruhadarabok finom motívumai – rejtett heraldikai jelképekkel és csillagászati ábrákkal – arra utalnak, hogy Jeanne nem csupán a háború művészetében, hanem a tű és cérna világában is jártas volt.

Néhányan azt feltételezik, hogy a hímzéseibe kódolt üzeneteket is rejtett a francia nemesség számára, egyfajta csendes kommunikációs csatornát biztosítva a háborús zűrzavar közepette.