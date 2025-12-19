Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Közeleg a világvége? Vérvörössé változott a tenger – drámai videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 19:00
Vérvörössé változott a tenger Irán egyik szigetének partjai mentén, és ezzel együtt világvége-próféciák kaptak lángra. Bár a jelenség valóban hasonlít a Bibliában leírtakra, szerencsére van rá természetes magyarázat.

Óriási felkapottságnak örvend az a lenyűgöző felvétel, amelyen a tenger vize vérvörös lett a zuhogó eső miatt. Azonban egyesek egy bibliai próféciával vontak párhuzamot, mondván: közeleg a világvége.

Itt a világvége? Vérvörössé vált a tenger a Hormuz-szigeten.
Világvége-próféciák kaptak lángra a vérvörös tenger miatt Fotó: YouTube

Bibliai világvége-próféciától rettegnek

Az iráni Hormuz-szigeten lehullott eső ezen a héten rövid időre látványosan megváltoztatta a híres Vörös-partot, ugyanis a talaj a vízbe mosódott, mély bíborvörös árnyalatot adva neki. Egyesek a látványt a Biblia utolsó könyvében, a Jelenések könyvében szereplő végidők próféciájához hasonlították, amely angyalokról szól, akik Isten ítéleteként vérré változtatják a tengereket és folyókat.

Azonban van természetes magyarázat a jelenségre: a strand élénkvörös homokjáról és szikláiról ismert, amelyeket a magas vas-oxid-koncentráció hoz létre. Heves esőzések idején a vörös talaj a partvonal felé folyik, megfestve a strandot és a környező vizet.

A jelenség rendszeresen vonzza a turistákat és fotósokat, de még a NASA tudósainak figyelmét is felkelti.

A sziget egy sókupola, vagyis egy könnycsepp alakú halom, kősó, gipsz, anhidrit és más sókőzetek alkotják, amely a fölötte lévő kőzetrétegeken keresztül felfelé emelkedett. A kősó, más néven halit nagy nyomás alatt elveszíti ridegségét, és inkább folyadékszerűen áramlik

– magyarázzák a NASA Földmegfigyelő Központjának kutatói.

A vörös talajt korlátozott mennyiségben exportálják, és kozmetikumok, pigmentek, valamint egyes hagyományos termékek gyártásához használják. Mindemellett a sziget különleges tájai miatt népszerű úti céllá vált a látogatók körében.

Hormuztól távolabb, In Hormozgan tartományban a hatóságok kénytelenek voltak lezárni a főbb utakat a heves esőzések okozta áradások miatt. Irán más részein azonban a lakosok örömmel fogadták a zuhogó esőzéseket a hónapokig tartó kimerítő vízhiány után – írja a Mirror.

