A Biblia karácsonyi történetének, egészen pontosan Vízkeresztnek egyik legtitokzatosabb alakjai a három királyok, a napkeleti bölcsek, más források szerint mágusok, akik értékes ajándékokkal hódoltak a megszületett Jézus előtt. De kik is voltak ők valójában, és honnan érkeztek?

A napkeleti bölcsek igaz története – Kik voltak valójában a három királyok?

Napkeleti bölcsek, perzsa mágusok, vagy három királyok?

Máté evangéliuma szerint „bölcsek” (görögül magoi, azaz mágusok) jöttek keletről Jeruzsálembe, érdeklődve a zsidók újszülött királya, a kis Jézus felől, akinek csillagát látták felkelni, és eljöttek, hogy imádják őt.

Ahhoz, hogy megértsük kilétüket, el kell vonatkoztatnunk a későbbi évszázadok legendáitól. Máté nem nevezi meg őket, a hagyományos Menyhért (Melchior), Gáspár (Caspar) és Boldizsár (Baldassar) nevek valószínűleg egy V. századi örmény evangéliumból származnak. A kínai származás elmélete pedig egy VIII. századi szír kéziratra vezethető vissza, de a legtöbb tudós ezt elveti.

A legfontosabb forrás: Máté evangéliuma

A legkorábbi és legmegbízhatóbb forrás maga Máté evangéliuma, amely az I. században íródott.

A napkeleti bölcsekről (görögül μάγος, magos ) szóló leírása három támpontot ad, amelyek segíthetnek azonosítani kilétüket: „keletről” jöttek, egy csillagot követve érkeztek egy újszülött királyhoz, és aranyat, tömjént és mirhát hoztak ajándékba. Fontos kiemelni, hogy a Biblia nem említi a mágusok számát, azt, hogy messziről jöttek, vagy hogy királyok lettek volna.

Számos elmélet létezik a mágusok származására vonatkozóan. Egyesek babiloni asztrológusoknak, mások perzsa zoroasztriánus papoknak tartják őket, mely információkat ókori, nem bibliai szövegekre alapozzák.

Bár Krisztus születésekor nem létezett babiloni vagy perzsa birodalom (a területet a szkíta eredetű Pártus Birodalom uralta ekkor), felmerülhet a kérdés, hogy a mágusok vajon olyan asztrológusok vagy papok lehettek-e, akiknek tudása a régi babiloni vagy perzsa hagyományokból ered.