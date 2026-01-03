Kitálalt a jós, aki a covidot is előre jelezte: 2026 a fordulatok éve lesz

Hátborzongató jóslatot közölt 2026-ra az a magát jósnak valló férfi, aki azt állítja, előre látta többek között a koronavírusjárványt is. Nicolas Aujula hipnoterapeuta úgy véli, 17 éves kora óta rendelkezik természetfeletti képességekkel, miután elkezdett képeket látni a korábbi életeiről. Mint mondja, első alkalommal mély transzállapotba került, majd élénk felvillanásokat látott.

Hátborzongató, mit jósolt 2026-ra a jövendőmondó Fotó: Bors

Képeket láttam magamról, ahogy egyiptomi királynő vagyok, egy apáca a Himalájában, egy varrónő Kínában, egy varázsló Afrikában, sőt, még egy oroszlán is. Abban a pillanatban az az elsöprő érzésem támadt, hogy már sok életet éltem le korábban, és megszámlálhatatlan tapasztalatot gyűjtöttem. Ez az élmény mély felismeréshez vezetett. Ahhoz, hogy a halál nem a vég, nincs mitől félni, és a lelkünk örök, különböző formákban tér vissza, hogy tovább tanuljon és megtapasztalja az életet

- közölte Nicolas, hozzátéve: az élmény szürreális és békés volt, és a teljes életét megváltoztatta.

2026-os jóslata szerint az idei év a fordulatok éve lesz

Nicolas szerint 2026-ban a valaha volt legforróbb nyár köszönt be, de utalt többek között egy rejtélyes betegségre is, amely az aneurizmához hasonló tüneteket okoz. De ezen kívül látomása volt Trumpról is, ahogy lezuhan a repülőgépével. Úgy véli, ez az amerikai elnök bukását szimbolizálja. De ezen felül Harry-nek és Meghannek is jósolt egy újabb nagy botrányt. Végül, de nem utolsó sorban: az ufók is megjelennek, a földönkívüliek felfedik magukat az emberiség előtt.

A fiatal hipnoterapeuta ezeket pedig azok után állítja magabiztosan, hogy korábban előre jelezte Donald Trump választási győzelmét, a mesterséges intelligencia felemelkedését, valamint Katy Perry párkapcsolati problémáit is. Ezeken felül pedig megjósolta azt, hogy Görögországban, Törökországban, Ázsiában megmozdul majd a föld, ami jelentős vulkáni és szeizmikus aktivitást okoz - írja a LadBible.