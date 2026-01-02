Hatalmas fordulópont közeleg: ez vár Harry hercegre 2026-ban

Harry herceg 2025-ös éve igazi hullámvölgy volt: bár kifejezetten élvezte az általa alapított Invictus Games sporteseményt, szeptemberben pedig a hazájába is ellátogatott, mindeközben számos csapás is érte őt.
A sussexi herceg tavaly lemondott a Sentebale jótékonysági szervezetnél betöltött szerepéről, amelyet az édesanyja, Diana emlékére alapított. Emellett az Egyesült Királyságban elveszítette azt a pert is a Fellebbviteli Bíróságon, amelyben a rendőri védelem visszaállítását kérte, és ami kizárólag a királyi család tagjainak jár.
A Királyi és Közszereplők Védelméért Felelős Végrehajtó Bizottság (RAVEC) azonban nemrég utasította a kockázatkezelési testületét, hogy értékelje újra Harry fenyegetettségi szintjét. A döntés várhatóan a jövő hónapban születik meg, és akár komoly fordulópontot is jelenthet a herceg életében.
Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója szerint 2026 számos pozitívumot hozhat Harry számára:
Ha a biztonsági felülvizsgálat az ő javára dönt, úgy érezheti, elhárult egy komoly akadály az Egyesült Királyságba való gyakoribb látogatás, és a gyermekei, Archie és Lilibet odautaztatása elől.
A szakértő szerint az édesapjával, III. Károly királlyal hosszú ideje fennálló rossz kapcsolat is fokozatosan javulhat, elsősorban akkor, ha időről időre személyesen is találkoznak:
Harry azzal segíthetne a helyzeten, ha alkalmazkodna az édesapja rendkívül zsúfolt naptárához, és gondoskodna arról, hogy a találkozókról semmilyen információ ne szivárogjon ki a médiába.
Bond emellett úgy vélte, az írásos kapcsolattartás is sokat segíthetne, ugyanis a király köztudottan szeret leveleket írni, és ebben kifejezetten jó is. Így a kommunikáció sikeres és élvezetes lehetne papíron.
A Vilmos herceggel való kibékülés azonban a szakértő szerint már nehezebb feladat. Míg egy szülő gyakran könnyebben megbocsát a gyermekének, a testvérek közötti sebek sokszor mélyebbek. Bár Harry többször elmondta, hogy szeretné visszanyerni az apja és a bátyja bizalmát, nem biztos, hogy Vilmos is nyitott erre.
Azt hiszem, az ifjabb hercegnek még várnia kell egy ideig, amíg megtörik a jég – és az igazság az, hogy lehet, ez soha nem is fog megtörténni
- tette hozzá Bond.
Harry herceg és a felesége, Meghan Markle egyébként tele vannak tervekkel 2026-ra, mialatt egy új közös projekten is dolgoznak a Netflixszel - írja az Express.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.