Kitálalt a vallási vezető, ez vár ránk 2025 végén: „Ez lesz a Föld utolsó napja”

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 21:00
Kezdhetünk aggódni? A vallási vezető szerint már nincs sok időnk hátra.

Újra fellángolt a világvége-pánik, miután egy vitatott pakisztáni spirituális és vallási vezető, Riaz Ahmed Gohar Shahi követői ismét elővették a 2000-ben megjelent jóslatát. A prófécia szerint Isten egy üstököst küld a Föld felé, amelynek becsapódása „a világ utolsó napját” jelentené.

A vallási vezető évtizedekkel ezelőtt biztos volt a világvégében.
Fotó: N. Steele /  Shutterstock 

A vallási vezető szerint eljön Isten haragja

Gohar Shahi évtizedekkel ezelőtt azt állította, hogy az emberiség túl messzire sodródott a spirituális igazságoktól, és a háborúk, a nukleáris fegyverkezés, valamint az önzés miatt isteni ítélet közeledik. Követői úgy vélik, az üstökös földrengéseket, cunamikat és teljes társadalmi összeomlást hozna. 

A vezető tanításainak központjában az „isteni szeretet” állt, amelyet a világ vallásainak összekötő erejeként hirdetett. Ugyanakkor komoly felháborodást váltott ki, amikor önmagát az eljövendő Imam Mehdinek, Jézus visszatérésének és a hindu Kalki Avatar megtestesülésének is nevezte. Pakisztánban eretnekséggel vádolták, szervezeteit betiltották, ő pedig 2001-ben rejtélyesen eltűnt Londonban. Követői szerint azonban ma is él, és bujkál. 

A jóslat szerint az üstökös már jelezte közeledtét: állítólag egy darabja évekkel ezelőtt a Jupiterbe csapódott. A valóságban a tudósok egyetlen jelentős ütközést ismernek ebből az időszakból: a Shoemaker–Levy 9 darabjai 1994-ben zuhantak a bolygóra. 

A NASA és más űrügynökségek jelenleg semmilyen Földet fenyegető objektumot nem tartanak nyilván 2026 előtt. A hírhedt Apophis aszteroida már lekerült a veszélylistáról, a legtöbbet emlegetett 3I/ATLAS pedig a legközelebbi pontján is mintegy 170 millió mérföldre (270 millió km) lesz tőlünk. 

Ennek ellenére Shahi hívei továbbra is figyelmeztetnek a közelgő ítéletre, különösen azok után, hogy idén ősszel hamisnak bizonyult egy másik világvége-prófécia, amely miatt több hívő mindenét eladta, abban bízva, hogy még időben „felemeltetnek”. 

Hivatalos megerősítés nincs: a tudomány semmilyen jelet nem lát globális katasztrófára, írja a Daily Mail.

 

