Közeleg az armageddon: a magyar csillagász szerint így jön el a világvége!

Megfellebbezhetetlen a tudósok megállapítása: kegyetlen pusztulás vár a bolygónkra. Egy új tanulmány szerint épp az pusztítja el a Földet, ami most életet ad nekünk: a Nap! A világvége pedig elkerülhetetlen.

Közeleg a világvége. A bolygónk örökre eltűnik... / Képünk illusztráció: unsplash

Eljön a világvége

A Universiti College London és a University of Warwick kutatói hajmeresztő elmélettel álltak elő: a Nap órái megvannak számlálva, vörös óriássá fog alakulni és mindent elnyel maga körül, amit utolér. Még a Földet is! - írta a Köpönyeg.hu.

Hatalmas, vörös szörnyeteggé torzul, kibillenti a pályájukról a környező égitesteket. A bolygók így közel kerülnek hozzá. Ekkor a Földön tényleg eljön a világvége, a Nap ezerszeres hőmérséklete miatt:

felforrnak az óceánok,

megszűnik a légkörünk,

üres, sivár kőzetté válik a felszín!

Ahogy a Föld a tanulmány szerint kibillen a keringési pályájáról, a Nap elnyeli.

Nyugalom! Azért nem kell rögtön a Marsra költöznünk, bár a világvége időpontja megvan, de ez a folyamat várhatóan 5 milliárd év múlva következik be. Kiss László csillagászt kérdeztük, mennyire kell a riasztó jóslatot komolyan vennünk.

- Amikor egyetemista voltam, már akkor beszéltek róla az oktatók. Valószínűleg a mostani kutatásban minden eddiginél pontosabban kiszámították, hogy mikor jön el a világvége, de maga a folyamat sosem volt titok a csillagászok előtt – húzta alá rögtön László.

A Nap egy önszabályozó termonukleáris erőmű, egy hidrogénbomba, ami 10 milliárd éven át működik. Mint bármely csillagnál, két erő hat egymással szemben benne, ami vörös óriássá alakítja majd és emiatt a hidrogénatommagok összeütköznek és héliummá olvadnak. Közben energia termelődik, ami folyamatosan szét akarja robbantani, de nem képes rá, mert a Napunknak saját súlya, tömegvonzása is van, ami nagyon pontosan ki van egyensúlyozva és már több mint 4,5 milliárd éve engedi ragyogni

– részletezte a szakértő.

A csillagász szerint tudományos körökben régóta tudott, hogy elpusztít minket a Nap / Fotó: Mirkó István/Magyar Nemzet

Elnyel, de túlélhetjük

A Nap magjában veszedelmes változások mennek végbe, amik idővel elpusztítják magát a csillagot.

- A magjában a hidrogén héliummá alakul, és ez a folyamat a legújabb számítások szerint még további 5 milliárd évig fog tartani. Ennyi idő múlva lesz közel 10 milliárd éves a Napunk, és amikor a magjában a hidrogén elfogy, leáll az energiatermelés és a Napunk összezuhan. Ezt követi egy új belső reakció: a létrejött hélium szénné változik. Olyan hatalmas hőfokon történik ez a csillag belsejében, hogy a Nap felfúvódik, vörös óriássá lesz. Hogy mekkora, nem tudjuk, de nagy valószínűséggel a Földet is elnyeli – magyarázta el a csillagász.