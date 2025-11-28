Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Stefánia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Közeleg az armageddon: a magyar csillagász szerint így jön el a világvége!

világvége
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 18:00
Napkiss lászlócsillagász
Sivár, üres kőzetté fog válni a Föld és soha többé nem lesz rajta élet. Kiss László csillagász szerint közeleg az apokalipszis, méghozzá úgy, hogy a saját éltető Napunk fogja elpusztítani a bolygót. Az egyetlen jó hír, hogy a világvége nem holnap lesz.
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei

Megfellebbezhetetlen a tudósok megállapítása: kegyetlen pusztulás vár a bolygónkra. Egy új tanulmány szerint épp az pusztítja el a Földet, ami most életet ad nekünk: a Nap! A világvége pedig elkerülhetetlen. 

világvége
Közeleg a világvége. A bolygónk örökre eltűnik... / Képünk illusztráció: unsplash

Eljön a világvége

A Universiti College London és a University of Warwick kutatói hajmeresztő elmélettel álltak elő: a Nap órái megvannak számlálva, vörös óriássá fog alakulni és mindent elnyel maga körül, amit utolér. Még a Földet is! - írta a Köpönyeg.hu

Hatalmas, vörös szörnyeteggé torzul, kibillenti a pályájukról a környező égitesteket. A bolygók így közel kerülnek hozzá. Ekkor a Földön tényleg eljön a világvége, a Nap ezerszeres hőmérséklete miatt:

  • felforrnak az óceánok, 
  • megszűnik a légkörünk, 
  • üres, sivár kőzetté válik a felszín!

Ahogy a Föld a tanulmány szerint kibillen a keringési pályájáról, a Nap elnyeli.  

Nyugalom! Azért nem kell rögtön a Marsra költöznünk, bár a világvége időpontja megvan, de ez a folyamat várhatóan 5 milliárd év múlva következik be. Kiss László csillagászt kérdeztük, mennyire kell a riasztó jóslatot komolyan vennünk.

- Amikor egyetemista voltam, már akkor beszéltek róla az oktatók. Valószínűleg a mostani kutatásban minden eddiginél pontosabban kiszámították, hogy mikor jön el a világvége, de maga a folyamat sosem volt titok a csillagászok előtt – húzta alá rögtön László.

A Nap egy önszabályozó termonukleáris erőmű, egy hidrogénbomba, ami 10 milliárd éven át működik. Mint bármely csillagnál, két erő hat egymással szemben benne, ami vörös óriássá alakítja majd és emiatt a hidrogénatommagok összeütköznek és héliummá olvadnak. Közben energia termelődik, ami folyamatosan szét akarja robbantani, de nem képes rá, mert a Napunknak saját súlya, tömegvonzása is van, ami nagyon pontosan ki van egyensúlyozva és már több mint 4,5 milliárd éve engedi ragyogni 

– részletezte a szakértő.

A csillagász szerint tudományos körökben régóta tudott, hogy elpusztít minket a Nap / Fotó: Mirkó István/Magyar Nemzet

Elnyel, de túlélhetjük

A Nap magjában veszedelmes változások mennek végbe, amik idővel elpusztítják magát a csillagot.

- A magjában a hidrogén héliummá alakul, és ez a folyamat a legújabb számítások szerint még további 5 milliárd évig fog tartani. Ennyi idő múlva lesz közel 10 milliárd éves a Napunk, és amikor a magjában a hidrogén elfogy, leáll az energiatermelés és  a Napunk összezuhan. Ezt követi egy új belső reakció: a létrejött hélium szénné változik. Olyan hatalmas hőfokon történik ez a csillag belsejében, hogy a Nap felfúvódik, vörös óriássá lesz. Hogy mekkora, nem tudjuk, de nagy valószínűséggel a Földet is elnyeli – magyarázta el a csillagász.

Ahogy a számítások egyre pontosabbá váltak, a világvége egyre bizonyosabb lett. Ha az emberiség akkor még létezni fog, lesz azért egy kis esélye a túlélésre.

Amikor a Földet a vörös óriás elnyeli, akkor a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz jeges holdjai megolvadnak a hőtől. Ha lesz még akkor emberiség, ezeken a holdakon még nagyjából 100-200 millió évig meghúzhatná magát

- zárta szavait Kiss László. 

A Napból kialakuló vörös óriás órái is meg lesznek számlálva. Miután leválnak a külső rétegei, átalakul fehér törpecsillaggá. Ezt a folyamatot más csillagoknál már megfigyelték. 

A Nap pusztításáról a Ripost videóját itt nézheted meg:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu