Az elismert tudós szerint a földönkívüliek első üzenete a haldokló civilizációjuk utolsó sóhaja lehet

A vak bolgár látnok, Baba Vanga, megjósolta, hogy 2025 lesz az az év, amikor az földönkívüliek végre felfedik magukat, így már csak kevesebb mint egy hét áll rendelkezésére, hogy igaza legyen. Ha az idegenek még az új év előtt megjelennének, Dr. David Kipping a Columbia Egyetemről úgy gondolja, pontosan tudja, hogyan fogják ezt tenni.

Így mutatkozhatnak meg a földönkívüliek Fotó: Marko Aliaksandr

Egy tudós elmagyarázta, hogyan nézhet ki az első kapcsolat a földönkívüliekkel

Dr. David Kipping kifejtett egy új elméletet, amelyet Eschatian hipotézisnek nevez, a név valószínűleg az „eschaton” szóból ered, ami a világvégét jelenti, de szerencsére ebben az esetben nem a mi világunk végéről van szó.

Hollywood előre kondicionált minket, hogy az idegenekkel való első találkozást kétféleképpen képzeljük el: vagy egy ellenséges inváziós erőre, vagy egy jóságos fajra gondoljuk, amely bölcsességet hoz az emberiségnek. Az Eschatian hipotézis egyik sem. Itt az első kapcsolat egy civilizációval történik, amely éppen a halálát éli, amely erősen küzd a vég előtt

- fogalmazott egy YouTube-videóban Dr. Kipping.

Az Eschatian hipotézis lényege, hogy az első földönkívüli civilizáció, amellyel találkozunk, valószínűleg a saját civilizációjának utolsó pillanatait éli meg. A szakértő kifejtette, hogy a haldokló csillagok a legfényesebben égnek a végük előtt, ezért nagyobb az esély, hogy a Földről észleljük őket. Az idegen civilizációk is hasonló szabályokat követhetnek.

Arra számíthatunk, hogy egy idegen civilizáció első észlelése szokatlanul hangos lesz. A viselkedésük valószínűleg szokatlan lesz, de hatalmas mennyiségük miatt ők a legvalószínűbb jelöltek a felfedezésre.

Hozzátette, hogy az extrém egyensúlytalanság, például a gyors klímaváltozás vagy nukleáris háború az idegenek bolygóján növeli annak az esélyét, hogy a Földről észrevegyük az élet jeleiket.

Ez bizony sötét bevezető lenne annak az elképzelésnek, hogy nem vagyunk egyedül az univerzumban. Dr. Kipping azt is javasolta, hogy a híres „Wow! Jel”, amelyet a tudósok 1977-ben észleltek, valójában egy civilizáció utolsó segélykérése lehetett - írja a Ladible.