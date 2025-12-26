Nem titok többé, ekkor veszik fel velünk a kapcsolatot az idegenek: "Ez nem tudományos fantasztikum, hanem a közelgő valóságunk!"

Sokkoló kijelentést tett egy ufókutató, aki közölte: az űrlények a jövő évi FIFA labdarúgó-világbajnokságon fedik fel majd magukat az emberiség előtt. Mark Christopher Lee filmrendező és földönkívüli-szakértő, ősi próféciákat és legendás jövendőmondásokat elemző személyiség a kutatásaira hivatkozva figyelmeztetett: az idegenek megjelenése apokaliptikus, globális változások kezdetét jelezheti. Emiatt pedig arra szólította fel a világ vezetőit és a nyilvánosságot, hogy készüljenek fel egy, az egész életünket átalakító eseményre.

Kiderült: ekkor fedik fel magukat az idegenek az emberiség előtt Fotó: Science Photo Library via AFP / AFP

2026 az idegenek érkezésének éve lesz

Az ufójelenségekkel és az ősi jóslatokkal kapcsolatos átfogó kutatásaim során megdöbbentő egybeeséseket tártam fel, amelyek mind 2026-ra, mint a kinyilatkoztatás évére mutatnak

– közölte Lee azok után, hogy a híres bolgár, vak jövendőmondó, Baba Vanga is azt jósolta a halála előtt: az emberiség első kapcsolatfelvétele a földönkívüliekkel 2026 novemberében történik majd, egy globális esemény során. Ez pedig történetesen egybeesik a világbajnoki döntő időpontjával.

Ez nem puszta véletlen. Prófétai látomások találkozásáról van szó, amely a káosz korszakát indíthatja el, beleértve a fokozódó konfliktusokat, természeti katasztrófákat és technológiai felfordulást, ahogyan azt Vanga és Nostradamus is leírta

– jelentette ki Lee, aki több, ufókkal kapcsolatos filmet is rendezett, továbbá írt egy könyvet is a földönkívüliekkel való találkozásokról.

De hogy mi is volt Baba Vanga és Nostradamus jóslata? Előbbi szerint egy hatalmas űrhajó közelíti meg a Földet világszintű zűrzavar közepette, ami pánikot és társadalmi összeomlást válthat ki. Utóbbi pedig égi inváziókra, 27 éven át tartó pusztító háborúkra, katasztrofális eseményekre, árvizekre, vezetők bukására hívta fel a figyelmet.

Ez a világbajnokság lehet a színpad, ahol a földönkívüliek felfedik magukat, beteljesítve Vanga jóslatát, miszerint egy nagy sportesemény során kerül sor a kapcsolatfelvételre. Egyre több ufóészlelésről és kormányzati tájékoztatóról hallunk az azonosítatlan légi jelenségek kapcsán. Ha a leleplezés élő adásban, milliárdok szeme láttára történik meg, az felgyorsíthatja az apokaliptikus forgatókönyveket, amelyeket ezek a próféták felvázoltak: Európából és Ázsiából kiinduló globális háborúkat, pusztító földrengéseket és cunamikat, a mesterséges intelligencia elszabadulását és gazdasági összeomlást. Az emberiségnek fel kell készülnie erre a lehetőségre. Ez nem tudományos fantasztikum, hanem a közelgő valóságunk

– idézte Lee-t a DailyStar.