KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

István névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem titok többé, ekkor veszik fel velünk a kapcsolatot az idegenek: "Ez nem tudományos fantasztikum, hanem a közelgő valóságunk!"

ufó
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 20:30
Nostradamusbaba vanga
A szakértő szerint végítéletet idéző időszakot hozhat el a kapcsolatfelvétel.
B. V.
A szerző cikkei

Sokkoló kijelentést tett egy ufókutató, aki közölte: az űrlények a jövő évi FIFA labdarúgó-világbajnokságon fedik fel majd magukat az emberiség előtt. Mark Christopher Lee filmrendező és földönkívüli-szakértő, ősi próféciákat és legendás jövendőmondásokat elemző személyiség a kutatásaira hivatkozva figyelmeztetett: az idegenek megjelenése apokaliptikus, globális változások kezdetét jelezheti. Emiatt pedig arra szólította fel a világ vezetőit és a nyilvánosságot, hogy készüljenek fel egy, az egész életünket átalakító eseményre.

Kiderült: ekkor fedik fel magukat az idegenek az emberiség előtt
Kiderült: ekkor fedik fel magukat az idegenek az emberiség előtt  Fotó: Science Photo Library via AFP / AFP

 

2026 az idegenek érkezésének éve lesz

Az ufójelenségekkel és az ősi jóslatokkal kapcsolatos átfogó kutatásaim során megdöbbentő egybeeséseket tártam fel, amelyek mind 2026-ra, mint a kinyilatkoztatás évére mutatnak

– közölte Lee azok után, hogy a híres bolgár, vak jövendőmondó, Baba Vanga is azt jósolta a halála előtt: az emberiség első kapcsolatfelvétele a földönkívüliekkel 2026 novemberében történik majd, egy globális esemény során. Ez pedig történetesen egybeesik a világbajnoki döntő időpontjával.

Ez nem puszta véletlen. Prófétai látomások találkozásáról van szó, amely a káosz korszakát indíthatja el, beleértve a fokozódó konfliktusokat, természeti katasztrófákat és technológiai felfordulást, ahogyan azt Vanga és Nostradamus is leírta 

– jelentette ki Lee, aki több, ufókkal kapcsolatos filmet is rendezett, továbbá írt egy könyvet is a földönkívüliekkel való találkozásokról. 

De hogy mi is volt Baba Vanga és Nostradamus jóslata? Előbbi szerint egy hatalmas űrhajó közelíti meg a Földet világszintű zűrzavar közepette, ami pánikot és társadalmi összeomlást válthat ki. Utóbbi pedig égi inváziókra, 27 éven át tartó pusztító háborúkra, katasztrofális eseményekre, árvizekre, vezetők bukására hívta fel a figyelmet. 

Ez a világbajnokság lehet a színpad, ahol a földönkívüliek felfedik magukat, beteljesítve Vanga jóslatát, miszerint egy nagy sportesemény során kerül sor a kapcsolatfelvételre. Egyre több ufóészlelésről és kormányzati tájékoztatóról hallunk az azonosítatlan légi jelenségek kapcsán. Ha a leleplezés élő adásban, milliárdok szeme láttára történik meg, az felgyorsíthatja az apokaliptikus forgatókönyveket, amelyeket ezek a próféták felvázoltak: Európából és Ázsiából kiinduló globális háborúkat, pusztító földrengéseket és cunamikat, a mesterséges intelligencia elszabadulását és gazdasági összeomlást. Az emberiségnek fel kell készülnie erre a lehetőségre. Ez nem tudományos fantasztikum, hanem a közelgő valóságunk

– idézte Lee-t a DailyStar

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu