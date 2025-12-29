Sokkot kaptak a kisváros lakói: UFO-k rajzottak az égen

1965-ben a helyi híradások szokatlan eseményekről számoltak be egy vidéki kisvárosban, majd a rejtély tovább folytatódott, és ami kezdetben csak hangok formájában jelentkezett, később észlelésekké vált. Így született meg a Warminster-jelenség, különféle észlelések és UFO-k sorozata, amelyeket sokan jelentettek a környéken, és amelyekre 60 év elteltével is emlékeznek a város lakói.
Idén egy hatalmas falfestményt avattak fel egy warminsteri parkolóban, amely idegen lényeket és egy repülő csészealjat ábrázol. A festményt a helyi művész, Paul Boswell készítette, aki az 1980-as és 1990-es években volt tinédzser a környéken, így élénken emlékszik az akkori furcsa észlelésekre.
Régen felmentünk a Cley Hill-re, és afféle UFO-megfigyelést tartottunk... Ez akkoriban bevett dolog volt. Felmentünk oda, és egész éjjel kint aludtunk, arra számítva, hogy az idegenek elrabolnak minket
- emlékezett vissza.
Lesley Blaine, aki a gyűjtést szervező Heart of Warminster nevű csoport egyik tagja, elárulta, hogy 2005 és 2015 között vezette a helyi információs központot, és a világ minden tájáról érkeztek emberek, akik a jelenségekről érdeklődtek. A központban egy dossziét is vezettek, amelyet az érdeklődők átlapozhattak.
A Cley Hill az egyik olyan hely, ahol észlelésekről számoltak be. Más gyakran emlegetett helyszínek a Cradle Hill és a Middle Hill. Ezek a város katonai területe mellett fekszenek, és az ösvényeiknél táblák figyelmeztetik az arra járókat a lehetséges gyakorlatokra.
A katonai akciók közelsége miatt jogosan felmerülhet a kérdés, hogy valójában mi is lehet a Warminster-jelenség, de a hadsereg nem mindig leplezheti le, éppen milyen tevékenységeket hajtanak végre.
Katrina Collett a környéken nőtt fel, és az 1990-es évekig ott is élt, elmondása szerint a katonai gyakorlatok gyakran felmerültek beszélgetések során, de senki sem lepődött meg, hiszen már a helyiek mindennapjainak része volt.
Elmondta, hogy fiatalabb korában az esti programok gyakran abból álltak, hogy felmentek a közeli dombokra megnézni, mi lehet odakint. Rádiókkal kommunikáltak egymással, és sokszor észleléseik egybevágtak. Egyik alkalommal 3 fényt látott lebegni az égen maga felett, amelyek percekig nem mozdultak meg.
Collett szerint az emberek hozzászoktak a katonai tevékenységekhez, például a fénynyalábokhoz és a gyors repülőgépekhez, így bizonyos dolgokat ki tudtak zárni, mielőtt valóban furcsa jelenségekre gyanakodtak volna.
Sam Morris nemrég költözött a környékre, és izgatottan fedezte fel, hogy itt egy rejtély is létezik. Szereti az eget kémlelni, és most már egy online közvetítést is vezet thethingufo néven, amely Warminster éjszakai égboltját figyeli.
Láttam már néhány furcsa dolgot... Olyanokat is, amelyekről azt hittem, furcsák, aztán kiderült, hogy mégsem. Viszont sok fényt láttunk az égen, és bár nem olyan látványos, mint egy harmadik típusú közeli találkozás, amikor a hajó leszáll, mégis nagyon érdekes
- tette hozzá.
Morris elárulta, hogy a jelenség már nem olyan aktív mint régen, de még mindig történik valami.
1965-ben a Warminster-jelenségről először a helyi sajtó, majd az országos média is beszámolt.
A helyi Warminster Journal rengeteg cikket hozott le, és még olvasói leveleket is kaptak. Az egyik újságíró, aki különösen érdeklődött az ügy iránt, Arthur Shuttlewood volt, helyi lakosokat kérdezett meg, és még könyveket is írt a jelenségről.
Az elmúlt évtizedekben több konferenciát is rendeztek a Warminster-jelenség kapcsán, köztük 2025-ben is. Az egyik előadó, a volt rendőr és nyomozó John Hanson, egy több tízezer tételt tartalmazó archívumot vezet, amelyben az egész országból származó UFO-észlelések szerepelnek. Elmondása szerint az általa megkérdezettek őszinte, valós emberek, és sok esetben többen is ugyanazt látják.
Hanson azt is elmondta, hogy Warminster-ből akár 5-6 évvel ezelőttről is vannak jelentései különös eseményekről - írta a BBC.
