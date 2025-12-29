Sokkot kaptak a kisváros lakói: UFO-k rajzottak az égen

1965-ben a helyi híradások szokatlan eseményekről számoltak be egy vidéki kisvárosban, majd a rejtély tovább folytatódott, és ami kezdetben csak hangok formájában jelentkezett, később észlelésekké vált. Így született meg a Warminster-jelenség, különféle észlelések és UFO-k sorozata, amelyeket sokan jelentettek a környéken, és amelyekre 60 év elteltével is emlékeznek a város lakói.

60 éve kísértik a város lakóit az UFO-észlelések. (Képünk illusztráció)Fotó: lassedesignen / Shutterstock

Emlékművet kapott a város rejtélyes jelensége

Idén egy hatalmas falfestményt avattak fel egy warminsteri parkolóban, amely idegen lényeket és egy repülő csészealjat ábrázol. A festményt a helyi művész, Paul Boswell készítette, aki az 1980-as és 1990-es években volt tinédzser a környéken, így élénken emlékszik az akkori furcsa észlelésekre.

Régen felmentünk a Cley Hill-re, és afféle UFO-megfigyelést tartottunk... Ez akkoriban bevett dolog volt. Felmentünk oda, és egész éjjel kint aludtunk, arra számítva, hogy az idegenek elrabolnak minket

- emlékezett vissza.

Lesley Blaine, aki a gyűjtést szervező Heart of Warminster nevű csoport egyik tagja, elárulta, hogy 2005 és 2015 között vezette a helyi információs központot, és a világ minden tájáról érkeztek emberek, akik a jelenségekről érdeklődtek. A központban egy dossziét is vezettek, amelyet az érdeklődők átlapozhattak.

A Cley Hill az egyik olyan hely, ahol észlelésekről számoltak be. Más gyakran emlegetett helyszínek a Cradle Hill és a Middle Hill. Ezek a város katonai területe mellett fekszenek, és az ösvényeiknél táblák figyelmeztetik az arra járókat a lehetséges gyakorlatokra.

Katonai művelet vagy idegen technológia?

A katonai akciók közelsége miatt jogosan felmerülhet a kérdés, hogy valójában mi is lehet a Warminster-jelenség, de a hadsereg nem mindig leplezheti le, éppen milyen tevékenységeket hajtanak végre.

Katrina Collett a környéken nőtt fel, és az 1990-es évekig ott is élt, elmondása szerint a katonai gyakorlatok gyakran felmerültek beszélgetések során, de senki sem lepődött meg, hiszen már a helyiek mindennapjainak része volt.

Elmondta, hogy fiatalabb korában az esti programok gyakran abból álltak, hogy felmentek a közeli dombokra megnézni, mi lehet odakint. Rádiókkal kommunikáltak egymással, és sokszor észleléseik egybevágtak. Egyik alkalommal 3 fényt látott lebegni az égen maga felett, amelyek percekig nem mozdultak meg.