Leesett az álla a nézőknek: háromszög alakú UFO bukkant fel a NASA élő közvetítésében

Elképesztő jelenségre figyeltek fel, a NASA egyik élő közvetítése során. A Nemzetközi Űrállomásról készült felvételen egy háromszög alakú, izzó vörös hajtóművek által irányított járművet örökítettek meg, amely a feltételezések szerint egy UFO lehetett.

UFO jelent meg a NASA élő közvetítésén / Fotó: PeopleImages / Shutterstock

UFO bukkant fel a NASA élő közvetítésén

A felvételt egy tudós, Dr. Horace Drew tette közzé az interneten, miután felfigyelt a különös anomáliára a NASA élő közvetítésén, és amelyet állítólag nem sokkal azután megszakítottak, miután az objektum besodródott a képbe.

Egy nagy, háromszög alakú UFO repült el ma a Nemzetközi Űrállomás (ISS) közelében. Ezen két nagy, piros kipufogót lehet látni

- írta az X-en (korábban Twitter) megosztott videó mellett Dr. Drew.

A large triangular UFO flew near the ISS earlier today. Everyone can see two big RED exhausts. NASA SkyCam footage. What are you going to say tomorrow, guys?

"Planet Venus"

"Weather balloon"

"Ice crystals" 😅😂🤣 pic.twitter.com/EynZFLflIk — Red Collie (Dr. Horace Drew) scientist/inventor (@RedCollie1) November 19, 2025

A felvétel csakhamar nagy vitát váltott ki. A szkeptikusokat ezúttal sem sikerült meggyőzni, kivált, mert a videót hivatalosan nem a NASA tette közzé, így szerintük nem hiteles. Az is felmerült, hogy csak lencsefényeket vagy a város fényeinek tükröződését sikerült felvenni, esetleg, az egész pusztán egy megszerkesztett átverés. A kamera a klip alatt végig a Földre volt irányítva, azonban, ahogy a háromszög alakú objektum többször is eltűnt, majd újra megjelent, többen elgondolkoztak azon, talán egy idegen eredetű járműről lehet szó - írja a Coast to Coast AM.

