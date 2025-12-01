Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Elza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Leesett az álla a nézőknek: háromszög alakú UFO bukkant fel a NASA élő közvetítésében

ufo
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 21:00
idegen objektumNASA
A látottak sokakat elgondolkodtatott. A feltételezett UFO többször is eltűnt, azután ismét megjelent.
Bors
A szerző cikkei

Elképesztő jelenségre figyeltek fel, a NASA egyik élő közvetítése során. A Nemzetközi Űrállomásról készült felvételen egy háromszög alakú, izzó vörös hajtóművek által irányított járművet örökítettek meg, amely a feltételezések szerint egy UFO lehetett. 

Ufo,,Alien,And,Camcorder,On,A,Camera,Display,To,Record
UFO jelent meg a NASA élő közvetítésén / Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

UFO bukkant fel a NASA élő közvetítésén

A felvételt egy tudós, Dr. Horace Drew tette közzé az interneten, miután felfigyelt a különös anomáliára a NASA élő közvetítésén, és amelyet állítólag nem sokkal azután megszakítottak, miután az objektum besodródott a képbe.

Egy nagy, háromszög alakú UFO repült el ma a Nemzetközi Űrállomás (ISS) közelében. Ezen két nagy, piros kipufogót lehet látni

- írta az X-en (korábban Twitter) megosztott videó mellett Dr. Drew.

A felvétel csakhamar nagy vitát váltott ki. A szkeptikusokat ezúttal sem sikerült meggyőzni, kivált, mert a videót hivatalosan nem a NASA tette közzé, így szerintük nem hiteles. Az is felmerült, hogy csak lencsefényeket vagy a város fényeinek tükröződését sikerült felvenni, esetleg, az egész pusztán egy megszerkesztett átverés. A kamera a klip alatt végig a Földre volt irányítva, azonban, ahogy a háromszög alakú objektum többször is eltűnt, majd újra megjelent, többen elgondolkoztak azon, talán egy idegen eredetű járműről lehet szó - írja a Coast to Coast AM.

Te mit gondolsz?

Mindez azután történt, hogy a NASA a közelmúltban egy sajtótájékoztatón cáfolta a 3I/ATLAS körüli pletykákat. A feltételezett üstököst júliusban fedezték fel a Naprendszerben, és bár hivatalosan űrközetnek nyilvánították, többen - köztük a Harvard tudósa, Avi Loeb is -, úgy vélik, egy földönkívüli űrhajó lehet. A NASA nagyszabású bejelentését a titokzatos csillagközi objektummal kapcsolatban számtalan kritika érte, mivel sokan úgy vélik, az űrügynökség csak próbálja eltitkolni, mit tud valójában.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu