Elképesztő: így verte át egész Európát a legzseniálisabb magyar szélhámos

A legzseniálisabb magyar szélhámos 1968-ban született Mátészalkán egy kispolgári családban és már gyerekként imádta a csínyeket, ezzel pedig nagyon megnehezítette szülei és tanárai életét. A legendák szerint csupán 10 éves volt, amikor elszökött otthonról és egy osztrák cirkuszhoz szegődött, majd a társulat tagjaként bejárta a monarchiát, elsajátította a német nyelvet, ahonnan 3 év után tért haza.
Az emblematikus figura életéről szóló film és az újságok arról tanúskodnak, hogy 18 évesen követte el első csalását, ahonnan már nem volt visszaút, kezdetét vette szélhámosi „pályafutása”.
Strasznof Ignác ezt követően ellopott néhány berendezési tárgyat a dohánytőzsdéről, azonban a rendőrség nem sokkal később fülön csípte, de fiatal kora miatt csak néhány hétre került rácsok mögé. Az eset viszont egyáltalán nem tántorította el a férfit attól, hogy folytassa „karrierjét”, így alig 20 évesen zsebóralopáson kapták, amiért már 3 és fél éves börtönbüntetésre ítélték.
Ekkor ismerhette fel, hogy sokkal jobbnak kell lennie, abban, amit csinál, ezért változtatott a módszerén. A szélhámos úgy döntött, hogy nagyobb bűncselekményeket fog elkövetni annak érdekében, hogy növelje a nyereséget. Ehhez pedig saját bűnözői ars-poeticát alkotott meg.
A „ne vegyél el semmit, intézd, úgy, hogy önszántukból adják” elvet vallotta állítólag haláláig, ennek köszönheti a világhírnevet is.
Szabadulása után bátyja, Szendrey Mihály színigazgató színházában próbált szerencsét, ami hamar kudarcba fulladt, ezért a huszárfőhadnagyi egyenruhát magához véve továbbállt, a jelmez segítségével pedig rengeteg embert húzott csőbe.
A mátészalkai kalandor „pályafutásának” minden bűntényét szinte lehetetlen sorra venni, ugyanis sokszor olyan magas pozícióban lévő embereket vert át, amelyekről még a korabeli lapok sem írtak.
Strasznof Ignácnak ráadásul a teljes Vérmezőt sikerült eladnia néhány naiv bolgárkertésznek, akik a területért több százezer pengő előleget fizettek, a szélhámost pedig ezt követően Amerikáig szökött. Nem sokkal később újból egy vándorcirkuszhoz szegődött, miközben Párizstól Berlinig szinte minden vagyonosabb, hiszékeny embert lóvá tett.
Az 1920-as évek elején Amerikában szesztilalmat rendeltek el, a koronázatlan király ezért kapva kapott az alkalmon és „feltalálta” a faggyúnak látszó, könnyen csempészhető szilárd alkoholt, amihez csak vizet kellett önteni és máris elérte a kívánt hatást. Az innováció kifejlesztéséhez – ami természetesen sosem létezett – a bankok óriási előleget adtak neki, az exkluzív termék azonban sosem került fel a boltok polcaira.
Miután úgy látta, hogy „pályafutásának” leáldozott, összeházasodott 30 évvel fiatalabb szerelmével és hazaköltözött. Strasznof Ignác végül 1933-ban időskori tüdőelégtelenségben hunyt el. A férfi az évek során itthon és külföldön is hatalmas hírnévre tett szert, életéről képregény, film, operett és bábelőadás is készült. Csalásai által állítólag több millió korona, pengő és forint került a birtokába, azaz mai árfolyam szerint sok milliárd forint ütötte a markát.
Pillants be a szélhámos életébe:
