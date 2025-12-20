Elképesztő: így verte át egész Európát a legzseniálisabb magyar szélhámos

A legzseniálisabb magyar szélhámos 1968-ban született Mátészalkán egy kispolgári családban és már gyerekként imádta a csínyeket, ezzel pedig nagyon megnehezítette szülei és tanárai életét. A legendák szerint csupán 10 éves volt, amikor elszökött otthonról és egy osztrák cirkuszhoz szegődött, majd a társulat tagjaként bejárta a monarchiát, elsajátította a német nyelvet, ahonnan 3 év után tért haza.

Strasznof Ignác már életében világszerte ismertté vált, mint a legnagyobb magyar szélhámos / Fotó: wikipédia - Jacob Hevesi

Strasznof Ignác volt a legzseniálisabb magyar szélhámos, aki 18 évesen követte el az első csalását.

Még a Vérmezőt is eladta, majd Amerikába szökése után visszatért Európába, ahol számtalan elképesztő csalást hajtott végre.

A szesztilalom alatt feltalálta a szilárd alkoholt.

Karrierjének végére külföldön is hatalmas hírnévre tett szert, életéről képregény, film, operett és bábelőadás is készült,1933-ban hunyt el tüdőelégtelenségben.

A legzseniálisabb magyar szélhámos első csalása

Az emblematikus figura életéről szóló film és az újságok arról tanúskodnak, hogy 18 évesen követte el első csalását, ahonnan már nem volt visszaút, kezdetét vette szélhámosi „pályafutása”.

A legzseniálisabb magyar szélhámos kezdeti „karrierje”

Strasznof Ignác ezt követően ellopott néhány berendezési tárgyat a dohánytőzsdéről, azonban a rendőrség nem sokkal később fülön csípte, de fiatal kora miatt csak néhány hétre került rácsok mögé. Az eset viszont egyáltalán nem tántorította el a férfit attól, hogy folytassa „karrierjét”, így alig 20 évesen zsebóralopáson kapták, amiért már 3 és fél éves börtönbüntetésre ítélték.

Ekkor ismerhette fel, hogy sokkal jobbnak kell lennie, abban, amit csinál, ezért változtatott a módszerén. A szélhámos úgy döntött, hogy nagyobb bűncselekményeket fog elkövetni annak érdekében, hogy növelje a nyereséget. Ehhez pedig saját bűnözői ars-poeticát alkotott meg.

A „ne vegyél el semmit, intézd, úgy, hogy önszántukból adják” elvet vallotta állítólag haláláig, ennek köszönheti a világhírnevet is.

A legzseniálisabb magyar szélhámos hihetetlen tettei – Eladta a Vérmezőt

Szabadulása után bátyja, Szendrey Mihály színigazgató színházában próbált szerencsét, ami hamar kudarcba fulladt, ezért a huszárfőhadnagyi egyenruhát magához véve továbbállt, a jelmez segítségével pedig rengeteg embert húzott csőbe.