Titkosügynöknek, borásznak és üzletembernek hazudta magát a magyar szélhámos, aki milliókat lopott el két nőtől

Úgy tűnik, hogy a Netflixes Tinder-csaló sorozat apropóján egy magyar férfi is internetes társkeresőn keresztül vert át két nőt. A soproni H. Szabolcs két hölgyet szedett fel egy online randiappon keresztül, és egyszerre tartott fenn viszonyt velük, miközben mindenféle szakmát hazudott magának: volt borász, vállalkozó, több nyelven beszélő üzletember, reklám- és rendezvényszervező cég feje, illetve több hazai- és külföldi ingatlan tulajdonosa. A hölgyek sajnos itták minden szavát a szélhámosnak és még milliós kölcsönt is adtak a férfinak, miután bedobta a legnagyobb átverését.

Online társkereső alkalmazáson szedte fel a két barátnőjét az elkövető /Képünk csak illsuztráció /Fotó: Pixabay

A férfi ugyanis a kapcsolatai derekán azt állította mindkét nőnek, hogy elhunyt a milliárdos édesapja és hatalmas vagyont hagyott rá, azonban nincsen pénze az illeték megfizetésére. Az egyik nő ezért naivan 7 millió forintot, a másik pedig 5 és fél millió forintot adott át Szabolcsnak, hogy hozzájuthasson az "örökségéhez". Az esetek 2020-ban történtek, azonban a Police.hu beszámolója szerint most fejeződött be a nyomozás az incidens kapcsán.

Végül az extrém hazugságai buktatták le

Eddig még simán meg is úszta volna a férfi a kamuzások sorát, viszont nem volt elég neki a hazugságokból, még azt is állította, hogy az édesanyja is elhunyt. Azonban egyik barátnője összefutott az élő és viruló anyukával az utcán, ezután pedig számonkérte párján a sztoriját.

Szabolcsot azonban nem olyan fából faragták, hogy megilletődjön, ekkor azt mondta barátnőjének, hogy ő igazából titkosügynök és a nő miatt most véget fog érni a karrierje.

Ezt már nem ette meg a hölgy, és kiderült, hogy mindkét sértettnek hasonló történeteket mesélt és végül lebukott a csaló.