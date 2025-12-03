Uri Geller: "A 3I/ATLAS kétségkívül űrhajó: az idegenek békével érkeznek"

Földönkívüliekről tett kijelentést Uri Geller médium, aki azt állítja: a 3I/ATLAS nem meteorit, hanem űrhajó, a fedélzetén lévő idegenek pedig békével érkeznek, és meg fogják menteni a Földet egy nukleáris katasztrófától. Mint ismert, a 3I/ATLAS nevű csillagközi látogató hatalmas sebességgel halad át a Naprendszerünkön. Amióta idén júliusban felfedezték, zavarba ejti a szakértőket: habár a NASA üstökösként írta le az idegen csillagközi objektumot, több tudós is akad, aki más véleményen van. Uri Geller is azok táborát erősíti, akik szerint többről van szó, mint egy ősi űrszikláról: úgy véli, a 3I/ATLAS űrhajó, amely megfigyeli a Földet.

Uri Geller egyértelműen ufónak véli a 3I/ATLAS-t Fotó: Hans Lucas via AFP

Ezek az idegenek békével jönnek. Az emberiség az önpusztítás szélén áll, mert mindenki nukleáris bombákat épít. Egy ilyen ember okozta katasztrófától csak a földönkívüliek menthetnek meg minket. Ha leszállnak a Földre, nem úgy fog kinézni, mint a Függetlenség napja című filmben. Nem hiszem, hogy gyűlölettel érkeznek. A békét akarják terjeszteni, és ha megjelennek, az jó élmény lesz az emberiség számára

– közölte a 77 éves médium, hozzátéve: a "kis zöld emberek" ajándékkal érkeznek majd hozzánk december 19-én, amikor is a rejtélyes objektum a legközelebb kerül a bolygónkhoz.

Valószínű, hogy amikor elhalad mellettünk, adni fognak valamit. Lehet, hogy azonnal nem fogjuk tudni, hogyan kell használni azt az erőt, amit kapunk, de idővel rájövünk

– jelentette ki. kiemelve: a Galaktikus Szövetség nagyon is valós, írja a DailyStar.