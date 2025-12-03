Hátborzongató: elnémult a NASA szondája, miután találkozott a csillagközi látogatóval

Rejtélyes események borzolják a kedélyeket a világűrkutatásban: a NASA új részleteket árult el arról, miután közel két héttel a 3I/ATLAS-szal történt közeli találkozás után megszakadt a kapcsolat a Mars körül keringő MAVEN űrszondával.

A 3I/ATLAS elhallgattatta a NASA űrszondáját?

Fotó: aapsky

A 3I/ATLAS nem akarja, hogy tudjunk róla?

Az amerikai űrügynökség közlése szerint a MAVEN december 4-én „elsötétült”, miközben a 3I/ATLAS jelzésű csillagközi objektumot figyelte meg, amelyet a NASA hivatalosan üstökösként azonosított. A szonda 2014 óta kering a Mars körül, és kulcsszerepet játszik a vörös bolygón dolgozó marsjárók kommunikációjában is.

A NASA tájékoztatása szerint a MAVEN éppen a Mars túloldalán haladt, amikor elveszítette a kapcsolatot a Földdel. Amikor újra láthatóvá vált, a szonda nem kezdte el az adatátvitelt, hanem szokatlan forgásba kezdett. A szakemberek szerint az incidens következtében a szonda Mars körüli pályája is megváltozhatott.

Mivel közvetlen adatkapcsolat továbbra sincs, a NASA csupán töredékes követési információk alapján próbálja rekonstruálni, mi történhetett az űreszközzel. A pontos pályaváltozás mértéke csak akkor derülhet ki, ha a MAVEN újra kapcsolatba lép a Földdel.

A szonda októberben mindössze mintegy 29 millió kilométerre volt a 3I/ATLAS objektumtól, amikor fényképeket készített róla a Mars közelében. Ezek a felvételek azonban heves kritikát váltottak ki, mivel a képek homályosak voltak, és kevés részletet mutattak.

Bár a MAVEN az elmúlt években kisebb technikai problémákkal már küzdött, ez az első alkalom egy évtized alatt, hogy egy esemény ennyire súlyosan befolyásolhatta működését, sőt akár a pályáját is.

Az eset hatására a közösségi médiában elszabadultak az összeesküvés-elméletek. Többen azt állítják, hogy a kommunikáció megszakadása összefügghet a 3I/ATLAS közelgő földközeli elhaladásával. Egyesek szerint a NASA eltitkolja a valódi felvételeket, mások pedig azt sugallják, hogy az objektum „valamit tett” a szondával.

A Harvard Egyetem professzora, Avi Loeb ugyanakkor hangsúlyozta: a meghibásodás idején a 3I/ATLAS nem volt a MAVEN közelében. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az objektum december 19-én mintegy 273 millió kilométerre közelíti meg a Földet, és akkor már amatőr csillagászok is megfigyelhetik egyszerűbb távcsövekkel.