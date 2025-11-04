3 csillagjegy életét alaposan felkavarja a Szuperhold: te köztük vagy?

A novemberi Telihold különleges lesz asztrológiai és csillagászati szempontból is, ugyanis október után másodszor láthatunk Szuperholdat az égen, ezúttal november 5-én. De mi is pontosan a Szuperhold, és miért jut neki olyan különleges szerep? Nos, ekkor a hold 14 százalékkal nagyobbnak és 30 százalékkal fényesebbnek tűnik, ugyanis jóval közelebb van a Földhöz, mint szokott lenni. Amikor ugyanis a Hold a legtávolabb jár tőlünk, 405 ezer kilométer a távolságra van a bolygónktól, ez azonban ismét lecsökken 370 ezer kilométer alá. Az asztrológia szerint a holdciklusok eleve rendkívüli jelentőséggel bírnak: az Újholdak kezdeteket jelölnek, míg a Teliholdak kiteljesedést, erőfeszítéseink vagy épp az univerzum eseményeinek beérését, mely horoszkópunkra is hat. A Szuperhold pedig felerősíti, megsokszorozza ezeket a hatásokat, azaz igazán komoly vízválasztóhoz értünk, három csillagjegy mindenképpen. Hogy kik ők? Eláruljuk!
Bika
A Bika jegyében lesz a Telihold, így aligha meglepő, hogy nagy hatással lesz a csillagjegy szülötteinek életére. Ez az az időszak, amikor a Bika végre megszabadulhat a régi énjétől: azoktól a berögzülésektől, rossz szokásoktól, téves vagy káros mintáktól, amik csak hátráltatják, akadályozzák őt, és megpillanthatja, milyen messzire jutott egykori önmagától. Azaz nem csak nagy, de alapjaiban átalakító változásokat hoz a Szuperhold: a Bika végre tisztán láthatja, ki is ő, és milyen célokat akar elérni.
Skorpió
Épp a Skorpió havában vagyunk, így nem csoda, hogy e jegyre is nagy hatással lesz a Telihold, mely ráadásul épp az ellentétes oldalon, a Bikában tanyázik majd. Ennek köszönhetően a Hold épp a Skorpió hosszútávú kapcsolataira veti a fényét. Épp emiatt most a legszorosabb kötődéseket kell felülvizsgálniuk a jegy szülötteinek: nem feltétlenül csak a romantikus, de az élet minden területén kialakított kötődéseket! A Hold önmagunk szeretetére emlékezteti a jegyet, így ennek fényében kell másokat is megítélni: miben segítenek ők minket és mit várunk tőlük?
Oroszlán
A Szuperhold a munka, a karrier, a nyilvános megítélés tekintetében hozhat nagy változásokat az Oroszlánok életébe. A jegy szülöttei változást sürgetnek e téren, és a Hold azt üzeni: itt az idő hallgatni az ösztöneikre. Vágyjunk akár előléptetésre, emelésre, netán teljesen új karrierre, most érdemes lépni, bármilyen drasztikus váltást is szeretnénk elérni.
