Ezért ábrázolják libával Szent Mártont: legendák, amiket még nem hallottál az egyik legnépszerűbb szentről

A katonából lett püspök szerzetesi közösséget alapított, és a mai napig az irgalom és a szolgálatkészség példaképe. Élete ugyan a Nyugat-Dunántúlról indult, de munkássága révén az egész világon ismerik a nevét. Szent Márton legendája egyszerre szól a személyes felelősségvállalásról és a közösség védelméről.
Szent Márton a mai Szombathely területén született 316 körül. Édesapja pogány katonatisztként szolgált, aki Itáliában kapott birtokot, így a család ott telepedett le. Márton már ifjúkorában a megtérés vágyát hordozta magában, ám apja katonai pályára szánta őt.
A seregbe való belépés után néhány évvel a jóindulatáról ismert fiatal katona egy téli estén Amiens kapujánál találkozott egy nélkülöző koldussal, akit rablók fosztottak ki. A férfi segítséget kért tőle, Márton pedig levágta köpenye felét, és a didergőre terítette.
Még azon az éjszakán megjelent álmában Krisztus, a köpenydarabot viselve. Az ifjú ezt jelnek vette és rövidesen megkeresztelkedett. Két évvel később, amikor barbárok fenyegették Galliát, az uralkodó ajándékkal biztatta katonáit, ám Márton visszautasította azt, és kijelentette, hogy ő „Krisztus katonája”, így fegyver nélkül is kész volt csatába vonulni. Az ütközet végül elmaradt, amit sokan csodának tartottak, és a fiatal katona elhivatottságának tulajdonítottak. Az eset után kilépett a hadseregből és Poitiers-be ment, ahonnan hazalátogatva megkeresztelte édesanyját.
Kalandos története itt még közel sem ért véget. A negyedik században megerősödött az ariánus mozgalom, ezért Mártonnak otthonából távoznia kellett: Milánóba ment, ám onnan is elűzték az ariánusok. Végül 360 körül visszatért Galliába, ahol nem tétlenkedett: a falvak lakóinak térítésével foglalkozott, majd Ligugéban megalapította az egyik első európai szerzetes kolostort. Innen a történet sokaknak ismerős: bő egy évtizeddel később Tours püspökévé akarták választani.
Márton azonban alázatból ellenkezett, ezért a küldöttség elől egy libaólban rejtőzött el, a gágogás azonban elárulta. A város így is rábízta a pásztori feladatot – ezért ábrázolják gyakran lúddal.
Innen jön a szokás is, hogy Márton nap környékén libát eszünk. Püspökként haláláig folytatta missziós munkáját. Candes-ben hunyt el, 397. november 8-án; november 11-én temették el Tours-ban, sírja fölé pedig kápolna épült. Már életében is legendák övezték jósága miatt, halála után pedig a nyugati kereszténység egyik legnépszerűbb szentjévé vált.
Nemes cselekedeteire máig emlékeznek világszerte. Szülőháza – a monda szerint – a szombathelyi Szent Márton-templom északi mellékkápolnája helyén állhatott, egy másik legenda pedig úgy tartja, hogy a templom előtti kút vizével keresztelte meg édesanyját. Szombathely városa 2005. április 28-án bekapcsolódott a Szent Márton Európai Kulturális Útvonalba. Szent Márton Franciaország védőszentje, a köré épült mély tiszteletet számos csoda táplálta. Burgenland tartomány védőszentje is egyben, itt először 1925. november 11-én ünnepelték. Természetesen szülőföldjének, hazánknak is védőszentje: a magyar kormány 2016-ot Szent Márton-emlékévvé nyilvánította születésének feltételezett 1700. évfordulója alkalmából. Számos európai város viseli a nevét, és világszerte több ezer templomot emeltek a tiszteletére – többek között Szlovákiában, Németországban, Hollandiában és Észtországban.
