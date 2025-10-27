Kiderült, melyik szent vigyáz rád a csillagjegyed alapján – Ő a te égi védelmeződ!

Lehet, hogy eddig is érezted, hogy valaki fentről terelget – most pedig végre kiderül, ki az! A csillagjegyed nemcsak a személyiségedet árulja el, hanem azt is, melyik szent energiája oltalmaz, inspirál és segít átvészelni a nehéz napokat. Szent Mihály, Teréz anya vagy talán Jeanne d’Arc áll melletted? Nézd meg, ki a te mennyei védőangyalod a zodiákus szerint – a válasz meg fog lepni!

Csillagjegyek és a hozzá tartozó szentek /

Fotó: nevodka / Shutterstock

Íme a csillagjegyedhez tartozó védőangyal neve

Kos – Szent Johanna (Jeanne d’Arc): Tüzes és bátor, mint te! Jeanne d’Arc szelleme segít, hogy mindig kiállj az igazadért – még akkor is, ha az egész világ ellened van.

Bika – Szent Izidor: A nyugalom és kitartás mintaképe. Ő emlékeztet, hogy a jó dolgokhoz idő kell – és a stabilitás a legnagyobb erő.

Ikrek – Szent Ferenc de Sales: A kommunikáció mestere. Ha sokat beszélsz (és még többet gondolkodsz), ő segít, hogy a szavaid inspiráljanak, ne csak szóljanak.

Rák – Szent Anna: A szeretet és gondoskodás védelmezője. Ha a családod és az otthonod a minden, Szent Anna a te lelki pajzsod.

Oroszlán – Szent Márta: Bátor, határozott és fénylő. Szent Márta ereje a te belső tüzeddel egyesül – semmi sem állíthat meg, ha hiszel magadban.

Szűz – Teréz anya: Az apró jótettek királynője. Ő tanít meg rá, hogy a legnagyobb változás a legkisebb gesztusokból születik.

Mérleg – Szent Rafael arkangyal: A harmónia őre. Ha szeretsz békét teremteni és gyógyítani, Rafael energiája vezet a legjobb döntésekhez.

Skorpió – Szent Mihály arkangyal: A sötétség legyőzője. A legintenzívebb jegy mellé a legerősebb harcos jár – a fény mindig győz, főleg, ha te hiszel benne.

Nyilas – Szent Kristóf: Az utazók és felfedezők védőszentje. Ő kísér minden kalandon – a világban és a szívedben egyaránt.

Bak – Szent József: A kitartás és hűség példaképe. Ő segít, hogy álmaid ne csak álmok maradjanak – hanem valóra váljanak.

Vízöntő – Szent Tamás Aquinói: A gondolkodás szentje. A te forradalmi elmédhez tökéletes páros: együtt még a világot is megválthatjátok.

Halak – Lisieux-i Szent Teréz: A szeretet finom erejét képviseli. Ő emlékeztet, hogy az igazi csoda a kedvesség – és te ebből bőven kaptál.

Tipp: Ha legközelebb bizonytalan vagy, csak idézd fel a „saját” szentedet – és kérd az útmutatását. Lehet, hogy pont egy apró jelben fog válaszolni…

(VIA)