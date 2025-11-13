Látják a gyerekek a szellemeket? Anyák hátborzongató kísértettörténetei, amitől tuti megfagy benned a vér

Egyre több szülő osztja meg a saját, megdöbbentő és gyakran ijesztő történeteit, amelyekben kisgyermekek számolnak be túlvilági alakokról, „barátokról”, meghalt rokonokról, szellemekről. Ráadásul olyan részletességgel, hogy abból nehéz lenne csak fantáziálásra következtetni.

Sok gyerek számol be arról, hogy szellemeket lát / Fotó: EKramar / Shutterstock

Hátborzongató kísértettörténetek, szellemek: „Anyu, ott a pizsamás kisfiú!”

Egy fiatal pár a hároméves kislányával együtt keresett új lakást. Amikor beléptek egy régi chicagói téglaház második emeleti lakásába, Claire hirtelen ezt mondta: „Itt lakik egy kisfiú is, nagyon kedves.” A szülők döbbenten kérdezték, mire gondol, és Claire azt felelte, hogy pizsamában volt, integetett neki az ebédlőből, és csak ott lehetett látni. Még a nevét is tudta és azt is, hogy fél a víztől. Bár Claire azóta nem említette a kisfiút, az anyuka a biztonság kedvéért utánanézett, hogyan lehet megtisztítani a lakás energiáját.

Kisgyerekek és láthatatlan játszótársaik

Mások is beszámoltak hasonló „barátokról”, akik csak gyermekeik előtt jelentek meg. Egy anya elmondta, hogy lánya egy bizonyos JoJo nevű barátjával beszélgetett, aki „ott állt anya mögött”. JoJo többször is előkerült, míg végül egyik napról a másikra eltűnt.

Üzenet a múltból?

Sok történetben a gyerekek olyan családtagokról beszéltek, akiket soha életükben nem láthattak, mégis részletesen leírták őket. Egy kisfiú például Papa Donról beszélt, aki üzenetet küldött apjának, hogy jól van. A család ledöbbent: Papa Don évekkel korábban hunyt el, a kisfiú soha nem is hallott róla. Mégis pontosan leírta, hogyan néz ki, mit csinál: egy gyors autó mellett állt, körülötte cigarettafüsttel. Minden stimmelt. Az elhunyt szerette a sportkocsikat és dohányzott.

A szakértő szerint a gyerekek valóban érzékenyebbek

Dr. Kim Peirano intuitív gyógyító szerint a gyerekek nyitottabbak a láthatatlan világra. Szerinte azért érzékelnek olyasmit, amit mi nem, mert még nem tanulták meg elnyomni vagy figyelmen kívül hagyni ezeket az érzékeléseket, ahogyan a felnőttek többsége teszi.

Gyermekkorban az elme még nem szűri ki azokat az ingereket, amelyeket a racionalitás „feleslegesnek” bélyegez. Éppen ezért érzékelhetnek energiákat, jelenlétet – talán még azokat is, akik már nincsenek velünk.