„Félek, hogy bántja őt" – sírva beszélget egy szellemmel Petra 3 éves kisfia

Petra kiskora óta érzi, ha egy szellem vagy lélek van a szobában. Olyankor kirázza őt a hideg és úgy érzi valaki a hátánál áll és figyeli őt. Ezt azonban már megszokta, így nem tulajdonított különlegesebb jelentőséget annak sem, amikor új házuk vásárlásakor az előző tulajdonos azt állította, hogy egy látó szerint gonosz lelkekkel van tele a ház. A látó ráadásul egy kapuról is beszélt, ami meg van nyitva az ágy alatt és nem lett bezárva, így a lelkek ki-be járhatnak a házba. Petra egészen addig nem kezdett el ezzel foglalkozni, míg 3 éves kisfia nem jelezte felé: lát valakit vagy valakiket.

Petra kisfia kiskora óta lát valakit vagy valakiket a ház verandáján és a szobájában Fotó:Pixabay (illusztráció)

„Mindig nézett a verandára”

Petra kisfia – anyukájához hasonlóan – szintén érzékelheti a szellemeket, sőt, ő látja is őket. Még egészen kicsi volt, amikor sírással jelezte, hogy valakit lát a verandán.

Már kiskora óta sírt amikor a veranda felé nézett. Olyan egyévesen mutogatott mindig arra, később pedig, amikor már beszélt, akkor mondta is, egyre gyakrabban, hogy van valaki a verandán. Mindig próbáltam megnyugtatni, hogy nincs ott senki vagy éppen oda mentem vele és együtt megkértük, hogy menjen el

– mesélte Petra, aki azt is megosztotta velünk: a paranormális jelenségek azóta sem múltak el.

– Körülbelül egy hónapja elkezdett valakivel beszélgetni. Sokszor kiabál vele hogy «Ne mondd!» és olyankor mondom neki, hogy nem is mondtam semmit. Akkor mondja, hogy nem te, hanem a bácsi. Két hete ismét egy idős bácsit emleget. Azt mondja, a papája, csak az csúnya papa. Kicsit félek, hogy miért mondja azt, hogy csúnya papa. Szerintem nem külsőre csúnya, hanem csúnyán viselkedik, vagy bántja a fiamat – részletezte az édesanya, aki nem fél a jelenségtől, de a fiát félti tőle, mert úgy érzi rossz hatással van rá.

Petra félti kisfiát a szellemtől, amit láthat Fotó: zef art (illusztráció)

„Kirepül a labda a trambulinból, megszólalnak a játékok”

Petráék házában folyamatosan hangokat lehet hallani és furcsaságok történnek.

Volt, hogy éjjel a padlásról járkálás hallatszott, pár napja a kisfiam labdája kirepült a trambulinból, folyamatos zajok vannak, megszólalnak a játékok, kopogást hallok, leesik valami

– mesélt az édesanya a hátborzongató jelenségekről. A kisfia ráadásul fél a szobában, ahol a bácsit szokta látni. Volt, amikor be se mert menni a helyiségbe, de most is csak félve marad bent.