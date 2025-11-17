Az utolsó szamaritánusok élete napjainkban – egy elfeledett, ősi népcsoport féltve őrzött titkai

A legtöbb ember a Bibliából ismeri az irgalmas szamaritánus történetét: a Lukács evangéliumában szereplő idegen, aki segített a rablók által félholtra vert utazón. Kevesen tudják azonban, hogy a szamaritánusok nem csupán a Biblia rég elfeledett népe. Egy maroknyi közösség ma is él Izraelben, Ciszjordniában, hagyományaikat, nyelvüket és szertartásaikat őrizve. Számuk alig haladja meg a nyolcszáz főt, mégis ők képviselik a világ egyik legrégebbi vallási közösségét.

Szamaritánusok, ahogy Pészach ünnepét tartják a Gerizim-hegyen, Ciszjordániában / Forrás: wikipedia

A szamaritánusok ősi gyökerei a Gerizim-hegyen

A szamaritánusok eredete az ősi Izrael tizenkét törzséhez nyúlik vissza. Hagyományaik szerint három törzstől – Manasszé, Efraim és Lévi – származnak. A Biblia elbeszélése szerint Józsué, Mózes utódja, a hosszú pusztai vándorlás után a Gerizim-hegyen egyesítette a népet, áldással ruházva fel a hegyet, míg a szomszédos Ébál-hegyet átok sújtotta. Így vált a Gerizim-hegy a szamaritánusok szent földjének központjává, amelyet ma is a „Áldás Hegyének” neveznek.

Egykor hatalmas közösséget alkottak: a VI. században még másfél millióan lehettek. Ám a történelem viharaiban – görögök, rómaiak, bizánciak, arabok, keresztesek és oszmánok üldözései alatt – szinte teljesen eltűntek. A XX. század elejére mindössze 141 szamaritánus maradt életben. A közösség mára némileg megerősödött, de még mindig a világ egyik legkisebb vallási csoportját alkotja.

Hellenisztikus kori szamaritánus falu régészeti maradványai a Gerizim-hegyen.

Fotó: wikipedia

Két központ, egy hit

A mai szamaritánusok fele a Tel-Aviv melletti Holonban él, a másik fele pedig a Gerizim-hegyen, a palesztinok és az izraeliek között. A kettős otthon sajátos helyzetet teremt: a hegyen élők a szent hely közelségét választják, míg a városban élők a modern élet lehetőségeit. Nyelvük és kultúrájuk sokrétű: beszélik az arabot, a modern és óhéber nyelvet, a vallási szertartásokon pedig azt az ősi héber dialektust használják, amely a hagyomány szerint Jézus idejében is létezett.

Szamaritánus főpap a Tóratekercsekkel 1912-ből (Nablusz városából, amely a Gerizim-hegy mellett található) / Forrás: wikipedia

A közösség tagjai a mindennapokban jogászként, tanárként, mérnökként dolgoznak. Egyetlen hivatást azonban kerülnek: orvos közöttük nincs, mivel a szombati munka – még a gyógyítás is – szigorúan tilos. A szombat tartása ugyanis vallásuk egyik alapköve: péntek délutántól szombat estig tilos bármiféle elektromos eszköz használata, közlekedés vagy munka.