Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Marianna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A fák különleges legendákat suttognak.

Vajon mit suttognak a fák? Titokzatos, ősi legendák a világ minden tájáról

mítosz
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 15:45
Legendáktörténetfa
A fák az ősi idők óta hatalmas szerepet töltenek be az emberek életében, így már számtalan különleges történet született róluk. Cikkünkben ezért összegyűjtöttük a legkülönlegesebb legendákat a világ minden tájáról.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A fák a természet csodálatos adományai, hiszen árnyékot, oxigént és menedéket adnak, emellett pedig természetes alapanyagként szolgálnak. Mivel a növények hatalmas szerepet játszanak az életünkben, számos történet szól róluk. Növekedésükre, fejlődésükre, pusztulásukra, valamint lombkoronáik évszakonkénti váltakozására sok esetben tekintettek szimbólumként, gondoljunk csak az az élet fájára vagy a világfára. Íme tehát a fákkal kapcsolatos különleges legendák!

A fákról rendkívüli legendák szólnak.
Ismerd meg fákkal kapcsolatos különleges legendákat!
Fotó: Makhh /  Shutterstock 

Rejtélyes legendák a világ minden tájáról

Léteznek több ezeréves fák, míg egyes rokonaik több mint 80 méteres magasságukkal nyújtózkodnak az ég felé. Ezeket a tiszteletre méltó növényeket az említett, elképesztő számok teszik oly különlegessé, azonban vannak köztük olyanok is, amelyek fantasztikus legendájukkal váltak híressé. Lássuk is azokat a rendkívüli történeteket, amelyek megmaradtak az emlékezetben!

  • Balatonboglár – Az összenőtt fák legendája

A balatonboglári Kék Kápolna mellett áll az a két összenőtt fa, ami egy szerelmespár legendáját őrzi. A történet szerint a szülők tiltottak egymástól egy szerelmespárt, de a fiatalok nem tudtak parancsolni a szívüknek, ezért titokban találkozgattak. A fiút azonban háborúba küldték, ahol életét vesztette. A lányon a hír hallatán olyan mély szomorúság lett úrrá, hogy belehalt a fájdalomba. A szülők gyermekeik emlékére egy-egy fát ültettek arra a helyre, ahol a szerelmesek találkozgattak, a két fa pedig – a fiatalok síron túli szerelmét szimbolizálva – összenőtt. A helyi monda úgy tartja, ha egy szerelmespár csókot vált a fa alatt, akkor örökké egymáséi lesznek.  

  • Derby – A Boab-börtönfa legendája

Az ausztráliai Derbyben található 1500 éves Boab-börtönfa, egy hatalmas üreges fa, ami nem mindennapi látványt nyújt. A legendák szerint a fa üregében foglyokat tartottak, míg a helyi bíróság nem döntött a sorsukról. Egy 20-as évekbeli expedíció során pedig a szakértők azt találták, hogy a növény törzse hatalmas szerepet töltött be az őslakosok temetkezési rituáléiban.  

  • Bahrein – Az élet fájának legendája

Több mint 400 éve áll magányosan Bahreinben, a sivatag közepén a híres élet fája, melynek közelében se növény, se vízforrás nem található. A térségben azonban a hőmérő higanyszála akár 45 fokig is felszökhet, a csapadékmennyiség pedig rendkívül alacsony. A helyi legenda ezért úgy tartja, hogy a strapabíró növényt a víz istene táplálja. A szakértők szerint viszont a fa azért nem pusztult még el, mert hihetetlenül hosszú gyökereinek köszönhetően eléri a talajvizet. Bármi is legyen az igazság, ez a fa valóban egyedi!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu