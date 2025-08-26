Brutális gyilkosságok, rémisztő alakok, vérfagyasztó történetek: a Várnegyed hátborzongató titkai

A Várnegyed, ahova évről évre emberek tömege látogat el, 3 részből áll: a Budavári Palotából, a Szentgyörgy térből és a történelmi lakónegyedből. Itt található többek között a Halászbástya, a Mátyás templom, az Országos Széchényi Könyvtár, valamint a Sándor-palota.

Várnegyed hátborzongató titkai: sokan még ma is hallanak furcsa hangokat éjszakánként.

Fotó: tatui suwat / Shutterstock

A Várnegyed hátborzongató titkai: a kísértethistóriák nyomában

A város egyik leglátogatottabb területe már sok mindent megélt az idők során, – kétszer szinte teljesen romba dőlt, Buda visszafoglalásakor és a II. világháború idején – ami annak köszönheti népszerűségét, hogy ennek ellenére is megőrizte régi állapotát. A Várnegyedben a leghíresebb épületek mellett számos középkori műemlék, illetve 17-18. századi lakóházak és épületek várják a látogatókat.

Az ódon falak azonban számos vérfagyasztó történetet rejtenek, ezért összegyűjtöttük a legrémisztőbbeket.

Várnegyed – Dísz tér: brutális kivégzések helyszíne

A budai Vár egyik központi eleme, a Dísz tér egykor nyilvános kivégzéseknek adott otthont. Emellett, amikor a keresztény seregek véget vetettek a török uralomnak és visszafoglalták Budát, a felszabadítók az ellenség mellett a zsidókat sem kímélték, akiket a zsinagógába kényszerítettek, majd az épületet rájuk gyújtották.

Várnegyed – Budai vár: a legdurvább gyilkosság helyszíne

A Várnegyedhez köthető legvéresebb gyilkosság a rendszerváltás után történt, 25 évvel ezelőtt. Korda István építészmérnök és üzletember a Várban élt, aki több neves céget is vezetett, emellett pedig a melegpornó egyik legnépszerűbb producereként tartották számon. A férfi vesztét az utóbbi okozta, ugyanis egyik felfedezettje több mint 50 késszúrással végzett vele.

Várnegyed – Budai vár labirintusa: elszórt emberi maradványok

A labirintust számos legenda övezi, miszerint a török pasák a barlang kútjaiba vetették háremhölgyeiket, ha már nem tartottak rájuk igényt. Bár a helyszínen számos csontot találtak, ami megalapozhatná az említett feltételezést, azonban a vizsgálatok során kiderült, hogy a maradványok katonáktól, elpusztult juhoktól és szarvasmarháktól származnak, amiket napjainkban is a labirintusban őriznek.