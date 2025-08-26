Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Brutális gyilkosságok, rémisztő alakok, vérfagyasztó történetek: a Várnegyed hátborzongató titkai

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 20:15
A Várhegy fennsíkján számos érdekességet találunk, a terület nem véletlenül lett az UNESCO világörökség része. Az I. kerületben elterülő Budai Várnegyed központi eleme fővárosunk ikonikus építészeti remekműve, a Budai vár, ami hatalmas falaival tornyosul a város fölé. A Várnegyed közkedvelt turisztikai úti cél, azonban sokan nem is gondolnák, milyen hátborzongató titkokat rejtenek az ősi falak.

A Várnegyed, ahova évről évre emberek tömege látogat el, 3 részből áll: a Budavári Palotából, a Szentgyörgy térből és a történelmi lakónegyedből. Itt található többek között a Halászbástya, a Mátyás templom, az Országos Széchényi Könyvtár, valamint a Sándor-palota.

Várnegyed, sötétség, koponya, erdőben
Várnegyed hátborzongató titkai: sokan még ma is hallanak furcsa hangokat éjszakánként.
A Várnegyed hátborzongató titkai: a kísértethistóriák nyomában

A város egyik leglátogatottabb területe már sok mindent megélt az idők során, – kétszer szinte teljesen romba dőlt, Buda visszafoglalásakor és a II. világháború idején – ami annak köszönheti népszerűségét, hogy ennek ellenére is megőrizte régi állapotát. A Várnegyedben a leghíresebb épületek mellett számos középkori műemlék, illetve 17-18. századi lakóházak és épületek várják a látogatókat.
Az ódon falak azonban számos vérfagyasztó történetet rejtenek, ezért összegyűjtöttük a legrémisztőbbeket.

Várnegyed – Dísz tér: brutális kivégzések helyszíne

A budai Vár egyik központi eleme, a Dísz tér egykor nyilvános kivégzéseknek adott otthont. Emellett, amikor a keresztény seregek véget vetettek a török uralomnak és visszafoglalták Budát, a felszabadítók az ellenség mellett a zsidókat sem kímélték, akiket a zsinagógába kényszerítettek, majd az épületet rájuk gyújtották.

Várnegyed – Budai vár: a legdurvább gyilkosság helyszíne

A Várnegyedhez köthető legvéresebb gyilkosság a rendszerváltás után történt, 25 évvel ezelőtt. Korda István építészmérnök és üzletember a Várban élt, aki több neves céget is vezetett, emellett pedig a melegpornó egyik legnépszerűbb producereként tartották számon. A férfi vesztét az utóbbi okozta, ugyanis egyik felfedezettje több mint 50 késszúrással végzett vele.

Várnegyed – Budai vár labirintusa: elszórt emberi maradványok

A labirintust számos legenda övezi, miszerint a török pasák a barlang kútjaiba vetették háremhölgyeiket, ha már nem tartottak rájuk igényt. Bár a helyszínen számos csontot találtak, ami megalapozhatná az említett feltételezést, azonban a vizsgálatok során kiderült, hogy a maradványok katonáktól, elpusztult juhoktól és szarvasmarháktól származnak, amiket napjainkban is a labirintusban őriznek.

Várnegyed – Budai vár labirintusa: Drakula legendája

A labirintus meglepő módon kapcsolódik Vlad Tepes, havasalföldi fejedelem történelmi alakjához, akit gyakran Drakula mítoszával hoznak összefüggésbe. A 15. században ugyanis Corvin Mátyás magyar király Vladot a föld alatti barlangokban tartotta fogva, mivel a fejedelem kiesett az uralkodó kegyeiből.

Várnegyed
Budai vár labirintusa: egyesek szerint máig kísértetek lakják.
Várnegyed – Mátyás templom: a Fekete Madonna rejtélyes mítosza

A Várnegyed szívében található Mátyás templom falai őrzik a Fekete Madonna szobrot, ami Buda visszafoglalása óta a hit szimbóluma. Az alkotás fekete színe azonban rengeteg különös történetet szült már. Egyesek teljesen racionális magyarázatot találtak rá, miszerint a szín szobor anyagának természetes öregedéséből fakad. Mások azonban úgy vélik, hogy a fekete természetfeletti jelentéssel bír.

Ha érdekel hogy lett Drakula a leghíresebb vámpír a világon, kattints erre a videóra:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
