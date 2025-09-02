A tolvajok királynőjének legendája: Repülős Gizi meghökkentő története

Repülős Gizi élettörténete tele van izgalmas fordulatokkal. Cikkünkben végigkövetjük, hogyan vált a kórosan kleptomániás magyar nőből szerethető folklór figura.

Repülős Gizi életében több mint 200 bűncselekményt követett el.

Fotó: MW archív

Repülős Gizi legendás története

A miskolci születésű Gizi először 1953-ban került összeütközésbe a törvénnyel besurranásos lopás miatt. Élete során több mint kétszáz bűncselekményt követett el, és összesen 17 évet töltött börtönben. Habár a sajtó gyakran emlegette, hogy belföldi repülőjáratokkal utazott Budapestről vidékre lopni, ő ezt mindig is tagadta. Nevét az 1950-es években kapta, amikor egy elfogásakor repülőjegyet találtak nála, és a hatóságok feltételezték, hogy repülővel közlekedik a bűncselekmények elkövetéséhez. Repülős Gizi saját elmondása szerint azonban a nála talált jegy a férje nevére szólt.

Kóros kleptomániás vagy zseniális tolvaj?

A nyomozók gyakran úgy nyilatkoztak róla, hogy „tisztában van vele, mit csinál, de mindig ügyesen megússza”. Voltak, akik szerint kóros kleptomániás, mások szerint különös „mesterségként” űzte a betörést. Az mindenesetre biztos, hogy egész életében következetesen tagadta, hogy bűnt követne el – szerinte csak nézelődni járt, és soha nem lopott. Persze a több tucat eljárás és ítélet másról tanúskodott. A visszaesés nála nem szándékos volt – legalábbis ő így állította. „Nem tudok mit csinálni vele. Ez van” – mondta egyszer egy újságírónak. Nem volt erőszakos, nem használt fegyvert, nem csinált kárt, csak „kölcsönvett” dolgokat. Állítólag még Szent-Györgyi Albert is kezelte, aki azt mondta neki, hogy vagy világhírű művész vagy bűnöző lesz belőle.

Bűnözőből ikonikus „sztár”

Repülős Gizi tárgyalása – a tolvajok magyar királynője 17 évet töltött börtönben

Fotó: Krizsán Csaba

Gizi különleges személyisége és a körülötte kialakult legendák miatt a közvélemény egyszerre tekintett rá bűnözőként és folklór figuraként. Élete utolsó évtizedeiben már szinte celebként kezelték, cikkeket írtak róla, készült riport, rádióműsor, sőt még könyv is. Sokan nem értették, hogyan lehet egy sorozatos bűnelkövetőből sztár, de az igazság az, hogy Repülős Gizi valahogy mindig kilógott a bűnözők sorából. Története nem csupán a szokatlan módszerei miatt vált érdekessé, hanem mert több évtizeden keresztül tartott.