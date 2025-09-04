Őrült összeesküvés-elmélet: saját ikertestvéreként él egy elmegyógyintézetben Elvis Presley?

Elvis Presley él – állítja számtalan összeesküvés-elmélet, megszámlálhatatlan teória, ugyanakkor természetesen eddig egy sem nyert bizonyítást. Ennek ellenére rengetegen vannak, akik állítják, sőt, szentül hiszik: Elvis Presley halála 1977. augusztus 16-án nem volt más, mint egy hatalmas átverés. Van, aki szerint a rock and roll királya a hírnév elől menekült, míg más úgy véli, a tanúvédelmi programnak köszönhetően kapott új életet, miután kitálalt a maffiáról, megint más szerint FBI-ügynök lett. Kétségtelen, hogy a rejtélyt csak fokozza, hogy a legenda családja 50 évre zárolta a boncolási jegyzőkönyv részleteit, valamint állítólag a halála körüli jelentésekben is vannak egymásnak ellentmondó részletek.

1970: Elvis Presley a Fehér Házban épp Nixonnal ráz kezet Fotó: AFP

Saját ikertestvéreként került elmegyógyintézetbe Elvis Presley?

Az egyik ilyen, igencsak meredek elmélet szerint Elvis egy elmegyógyintézetben él Jessie Garon néven. A városi legenda szerint ugyanis ezen a néven került be az egyik intézetbe egy beteg, aki állította: ő maga Elvis. Persze senki nem hitt neki, egy orvost leszámítva, aki azonban egyre inkább kezdett gyanakodni, végül DNS-vizsgálatot kért a férfire. A minta egyezést mutatott ki! Minderről az épp ilyen teóriáknak szentelt Allegedly Speaking műsorában is beszélgettek, ahol elhangzott: az ügy további, hátborzongató része, hogy Jessie Garonnak Elvis halva született ikertestvérét hívták. Elvist egyébként magát is megbabonázta ikertestvére története: állítólag fiatalon mindenkinek mesélt róla, aki meghallgatta, annak ellenére rettenetesen kötődött hozzá, hogy valójában soha nem találkozhattak.

Fontos megjegyezni, mindez csak egy városi legenda: semmilyen valós bizonyíték nem támasztja alá annak a bizonyos elmegyógyintézetbe zárt páciensnek a létezését, akinek a DNS-e állítólag pontosan megegyezik Elvisével...