Ilyen volt valójában Feketeszakáll, a Karib-tenger ördöge – Ők voltak a tengerek legrettegettebb kalózai

1718. november 22-én a brit királyi tengerészet végleg leszámolt a Karib-tenger rettegett árnyával, Edward Teach-csel, akit a világ csak Feketeszakállként ismert meg. Halála nem csupán egy legenda végét jelentette, hanem a „kalózok aranykorának” szimbolikus lezárását is: ettől kezdve a brit hatóságok fokozatosan visszaszorították a tengeri fosztogatást, így a korábban ellenőrizetlen kalózkodás időszaka véget ért.

Feketeszakáll és a történelem más hírhedt kalózai gyakran megkeserítették a kereskedelmi hajók legénységének dolgát

A tengerek legrettegettebb kalózai

Teach pontos születési helye és ideje ismeretlen, de valószínűleg Bristol környékéről származott. Fiatalon áthajózott az Atlanti-óceánon, Jamaicán telepedett le, majd 1716 körül csatlakozott a Bahamákon működő híres kalózköztársasághoz.

Feketeszakáll megjelenése legendás volt: hosszú fekete haja és arcszőrzete, illetve sötét öltözéke nem csupán félelmet keltett, hanem stratégiai fegyverként is szolgált: áldozatai rettegését kihasználva uralta a tengereket, gyakran a pszichológiai fölény révén érte el céljait. Parancsnoki képességei és merész rajtaütései miatt a brit hajók is kénytelenek voltak elismerni a rettegett kalóz ügyességét, mielőtt végül elfogták és kivégezték.

Feketeszakáll Frank Schoonover 1922-es festményén - a kalózromantika sok művészt, festőt, írót megihletett

Sir Francis Drake – a királynő kalóza

Sir Francis Drake hírnévben messze mindenkit megelőzött. A spanyolok szemében ő volt „El Draque”, vagyis a Sárkány, Erzsébet brit királynő számára pedig nemzeti hős, aki gazdagságot és presztízst hozott a birodalomnak. Ferdinand Magellán után ő hajózta körbe másodszorra a Földet, spanyol kincses flottákat rabolt ki, és úgy lett legenda, hogy közben hivatalos engedéllyel fosztogatott. Ő testesíti meg azt a korszakot, amikor a kalózkodás és a diplomácia még természetes módon fonódott össze, és tettei nagyban hozzájárultak a brit tengeri hatalom felemelkedéséhez.

Pedro de Valdés admirális, a spanyol Armada kapitánya megadja magát Drake-nek a Revenge fedélzetén. (Drake fehér ruhában, háttal)

Bartholomew Roberts – Fekete Bart, a „profi vállalkozó”

A díszes, elegáns öltözékeket, ékszereket kedvelő Roberts a kalózkodás aranykorában, a XVIII. század elején több mint 400 elfogott hajóval minden idők egyik legeredményesebb kalóza volt. Szigorú szabályzata – a híres „Pirate Code” – előírta a fegyelmet, a részegség tilalmát és a lopás büntetését, ami ritka volt egy alapvetően anarchikus világban. Ő volt az, aki a kalózlétből szinte koordinált hadsereget szervezett, amivel új szintre emelte a hírhedtséget. Pályafutása bizonyította: a káosz is lehet könyörtelenül jól szervezett.