Gépfegyverekkel és gránátokkal támadtak egy tankerhajóra a kalózok

Egy Európai Uniós haditengerészeti egység ért oda egy máltai zászló alatt hajózó tankerhez pénteken, amelyet korábban kalózok támadtak meg Szomália partjainál. A 24 fős legénységet épségben találták meg a fedélzeten.
A Hellas Aphrodite nevű tartályhajót, amely Indiából szállított benzint Dél-Afrikába, a spanyol hadihajó, az ESPS Victoria érte utol, véget vetve a kalózok támadásának. A spanyol fregatt különleges egységei átvették az irányítást a hajó felett, és kiszabadították a 24 fős legénységet, akik a támadás kezdete után a hajó belső biztonsági helyiségébe zárkóztak.
A kalózok gépfegyverekkel és gránátokkal támadtak csütörtökön. A nyomkövető adatok szerint a hajó több mint 1000 kilométerre volt Szomália partjaitól pénteken.
Miközben az uniós erők a helyszínre siettek, a brit hadsereg United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) központja újabb incidensről adott hírt, ugyanabban a térségben. A jelentés szerint egy háromfős kis hajó, amelyről úgy vélik, ugyanahhoz a kalózbandához tartozott, amely a Hellas Aphroditet is megtámadta, megpróbált megközelíteni egy másik hajót, de az sikeresen elmenekült.
A Hellas Aphrodite elleni támadás néhány nappal azután történt, hogy egy másik hajót, a Kajmán-szigeteki zászló alatt hajózó Stolt Sagalandot is megtámadták egy feltételezett kalózincidens során, amelyben a fedélzeti fegyveres biztonsági személyzet tűzpárbajba keveredett a támadókkal.
További incidenseket is ugyanehhez a kalózbandához kötnek, amely korábban állítólag egy iráni halászhajót foglalt el, és azt használja bázisként - írta az AP News.
