Meglepő bejegyzéssel jelentkezett Curtis: így még biztosan nem láthattad!

Sosem látott felvételt osztott meg magáról Curtis a közösségi médiában. A rappert mostanában a Megasztár zsűrijeként láthatták viszont a nézők, aki nemrég igencsak nehéz helyzetbe került, miután a csapata utolsó, még versenyben lévő tagja is kiesett. Kökény Lali távozása fájdalmasan érintette Curtist, aki a hírek szerint eljutott arra a pontra, hogy otthagyja a TV2 tehetségkutatóját, habár végleges döntést, úgy tudni, egyelőre nem hozott.

Vajon tényleg otthagyja a Megasztárt Curtis? / Fotó: Tv2

Mi történik a Megasztár zsűrijével?

A jelek szerint mostanra tetőztek be a rappernél az elmúlt időszak történései: megelégelte, hogy az őt kritizálókkal tovább harcoljon - hiába próbálta csillapítani dühét a stáb, úgy döntött, nem vesz részt az elődöntő próbáin és nagy eséllyel a szombati élő show- n sem, vállalva akár a kötbérrel járó következményeket is... Egyelőre azonban kérdéses, hogy a döntése mennyire megingathatatlan, mialatt zsűritársa, Tóth Gabi is állítólag igyekszik lebeszélni Curtist arról, hogy meggondolatlanul lépjen, és a tehetségkutató történetében először mesterként maga mögött hagyja a műsort.



Sosem látott felvételt tett közzé Curtis

A rapper egyelőre nem osztott meg további információkat az ügyben, mi több, a jelek szerint inkább nosztalgiázni támadt kedve. Bár az ünnepig továbbra is bő egy hónap van hátra, sokakat máris elöntött a karácsonyi hangulat és gőzerővel készülnek: ajándékot vásárolnak, kijárnak az immár megnyílt vásárokba, vagy csak felelevenítik a régmúlt karácsonyok emlékeit. Curtis is hasonlóképp tett, miután a közösségi oldalán egy gyermekkori fotót osztott meg saját magáról.

1995 karácsonya

- írta a csatolt fotó mellett a rapper, amelyen gyermeki önmaga látható zöld, karácsonyi mintás pulcsiban, és amellyel csakhamar sikerült elnyernie a követői tetszését is.

De cuki vagy Ati itt is!

- jegyezte meg az egyik rajongó a kommentszekcióban.

Ati, itt nem tűnsz olyan boldognak, talán a Jézuska nem azt hozta, amire vágytál?

- tette fel viccelődve a kérdést egy másik követő.

