9 jel, hogy téged is utolért a felnőttkor

felnőttkor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 12:00
serdülőkoröregedés
Vajon felnőttél már? Itt megtudhatod, hogy téged is utolért-e a híres felnőttkornak nevezett időszak.
Alexa
A szerző cikkei

31 évesen vannak olyan pillanatok az életemben, amikor úgy érzem, hogy minden rendben van, és vannak olyanok, amikor sikítok, sírok és azt kiáltom: „Én még csak egy kisbaba vagyok"  - írja a metro.co.uk cikkírója. Egy új tanulmány elárulja, mikor válunk elég éretté és mondhatjuk azt, hogy igen, minket is elért a felnőttkor.

felnőttkor
Vajon elért már a felnőttkor? / Fotó: Freepik.com

Itt a felnőttkor vagy még csak egy nagyra nőtt gyermekek vagyunk?

A Cambridge-i Egyetem idegtudósai szerint a serdülőkor - az időszak, amikor gyerekből felnőtté válunk - átlagosan 32 éves korig tart. Szóval, ha közeledsz a harminchoz és még nem érzed magad teljes értékű felnőttnek, ideje, hogy ne stresszelj rajta.

 

Mi történik az agyunkkal 30 éves korunkban?

A Cambridge-i MRC Kognitív és Agytudományi Egység MRI diffúziós vizsgálatok segítségével összehasonlított 3802, 0 és 90 év közötti ember agyát. Ebből négy kulcsfontosságú „fordulópontot” azonosítottak a születés és a halál között, amikor agyunk „átalakul".

Az első fordulópont 9 éves korban következik be, amikor gyermekkori agyunk átalakul serdülőkorba. Ez az időszak 32 éves korban ér véget, amikor az agy idegpályái „felnőtt módba” kapcsolnak.

32 éves kor körül a legjelentősebb irányváltásokat és a legnagyobb általános pályaváltást tapasztaljuk a többi fordulóponttal összehasonlítva

- mondja Dr. Alexa Mousley, a kutatásvezető.

Míg a pubertás egyértelműen jelzi kezdetét, a serdülőkor végét nehezebb meghatározni. 30 éves korunkban az agy architektúrája stabilizálódik. Ilyenkor az agy egyes területei szétválnak, a következő hasonló fordulópont 66 évesen következik be, ami a korai öregedés kezdetét jelzi, a késői öregedés 83 éves korban kezdődik.

De akár 32 éves vagy akár nem, bizonyára volt olyan pillanatod, amikor határozottan felnőttnek érezted magad. Akár elköltözésnél, bankváltásnál, ügyintézésnél.

Íme kilenc, a felnőtté válásra utaló jel, amelyeknél érdemes elgondolkodni: „most már felnőttem?”.

  • Amikor izgatottá válsz egy új porszívó, hűtőszekrény vagy bármilyen konyhai berendezés vásárlása miatt. Valószínűleg 129232 fotód van ugyanarról a kenyérpirítóról a Pinterest-en.
  • A kertészkedés a hobbid és nem csak azért, mert muszáj.
  • Elmész egy éjszakai klubba, és rájössz, hogy most már te is azok közé a „furcsa idősebb emberek közé” tartozol, akiket 18 éves korodban mindig láttál, amikor éjszaka szórakoztál.
  • Kezed a hátad mögé téve sétálsz, nem azért, hogy apádat ugrasd, hanem mert ez valójában elég kényelmes séta mód.
  • Rájössz, hogy nadrágot és zoknit kapni karácsonyra nem ciki, hanem SZUPER. A VILÁG LEGJOBB DOLGA.
  • Már nem tudsz úgy felkelni, hogy ne éreznél valami megmagyarázhatatlan fájdalmat, és hangokat adsz ki, amikor felállsz a kanapéról.
  • Hallgatod a rádiót, és tényleg élvezed.
  • Észreveszed, hogy igen, kezdenek megjelenni a ráncaid, és minden nap szorgalmasan felviszed az SPF fényvédőt.
  • Hirtelen rájössz, hogy nagyon szereted az olívaolajat, és elhatároztad, megveszed a legdrágább márkát.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
