9 jel, hogy téged is utolért a felnőttkor

31 évesen vannak olyan pillanatok az életemben, amikor úgy érzem, hogy minden rendben van, és vannak olyanok, amikor sikítok, sírok és azt kiáltom: „Én még csak egy kisbaba vagyok" - írja a metro.co.uk cikkírója. Egy új tanulmány elárulja, mikor válunk elég éretté és mondhatjuk azt, hogy igen, minket is elért a felnőttkor.

Vajon elért már a felnőttkor? / Fotó: Freepik.com

Itt a felnőttkor vagy még csak egy nagyra nőtt gyermekek vagyunk?

A Cambridge-i Egyetem idegtudósai szerint a serdülőkor - az időszak, amikor gyerekből felnőtté válunk - átlagosan 32 éves korig tart. Szóval, ha közeledsz a harminchoz és még nem érzed magad teljes értékű felnőttnek, ideje, hogy ne stresszelj rajta.

Mi történik az agyunkkal 30 éves korunkban?

A Cambridge-i MRC Kognitív és Agytudományi Egység MRI diffúziós vizsgálatok segítségével összehasonlított 3802, 0 és 90 év közötti ember agyát. Ebből négy kulcsfontosságú „fordulópontot” azonosítottak a születés és a halál között, amikor agyunk „átalakul".

Az első fordulópont 9 éves korban következik be, amikor gyermekkori agyunk átalakul serdülőkorba. Ez az időszak 32 éves korban ér véget, amikor az agy idegpályái „felnőtt módba” kapcsolnak.

32 éves kor körül a legjelentősebb irányváltásokat és a legnagyobb általános pályaváltást tapasztaljuk a többi fordulóponttal összehasonlítva

- mondja Dr. Alexa Mousley, a kutatásvezető.

Míg a pubertás egyértelműen jelzi kezdetét, a serdülőkor végét nehezebb meghatározni. 30 éves korunkban az agy architektúrája stabilizálódik. Ilyenkor az agy egyes területei szétválnak, a következő hasonló fordulópont 66 évesen következik be, ami a korai öregedés kezdetét jelzi, a késői öregedés 83 éves korban kezdődik.

De akár 32 éves vagy akár nem, bizonyára volt olyan pillanatod, amikor határozottan felnőttnek érezted magad. Akár elköltözésnél, bankváltásnál, ügyintézésnél.

Íme kilenc, a felnőtté válásra utaló jel, amelyeknél érdemes elgondolkodni: „most már felnőttem?”.