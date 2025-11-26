Rövid, gyors lefolyású betegség után elhunyt a színész: családja az ágya mellett állt

A Wycliffe sztárja, Jack Shepherd 85 éves korában elhunyt – jelentették be ügynökei egy közleményben.
A Leedsben született színész, akit leginkább a W.J. Burley regényein alapuló ITV sorozatban, Charles Wycliffe cornwalli nyomozó megformálásáról ismerhetünk, rövid betegség után hunyt el.
A drámát 1993 és 1998 között sugározták, és Shepherd játszotta a főszerepet Wycliffe-ként, aki kollégáival, a skót színész, Jimmy Yuill által alakított Doug Kersey nyomozóval és Helen Masters Lucy Lane-nel együtt nyomozott a cornwalli gyilkosságok ügyében.
Jacket gyászolja felesége, Ann Scott, valamint gyermekei, Jan, Jake, Victoria, Catherine és Ben.
Ügynökei, a Markham, Froggatt & Irwin a halálhírt bejelentve a következőket mondták: „Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a híres színész, Jack Shepherd tegnap 85 éves korában elhunyt. Rövid betegség után békésen hunyt el a kórházban. Felesége és családja vele volt.”
Hozzátették: „Markham, Froggatt és Irwin nagyon büszkék és megtiszteltetésnek érzik, hogy részesei lehettek Jack illusztris karrierjének. Távozása mindannyiunk számára szomorú veszteség.”
