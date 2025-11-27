Fabergé-tojások: a húsvéti ajándék, ami 20 millió fontot ér – Akár egy bolhapiacon is rátalálhatsz

Ha néhány évszázaddal korábban születsz, lehet, hogy húsvétkor nem csokitojást bontogattál volna, hanem egy arannyal, gyémánttal és zománccal díszített Fabergé-tojást. Nem műanyag játék, hanem apró mestermű lapult volna benne és értéke felért volna egy kisebb palotáéval.
1846. május 30-án született Szentpéterváron. Már fiatalon megmutatkozott művészi tehetsége és a részletek iránti rendkívüli érzéke. 1882-ben egy kiállításon figyelt fel tehetségére III. Sándor cár, aki az udvar hivatalos ékszerészévé is kinevezte. 1885-ben kezdte Carl a Fabergé-tojások készítését. A Fabergé-tojások nem egyszerű dísztárgyak voltak, hanem valódi mesterművek, mindegyik egyedi alkotás. A tojások alkotója, annyira ragaszkodott a tökéletességhez, hogy ha egy apró részlet is eltért az elképzeléseitől, kalapáccsal verte szét a közel kész darabokat is. Nem ismert kompromisszumot, csak a legapróbb részletekig kidolgozott, hibátlan csodákat engedte ki a kezéből. Ez a maximalizmus tette igazán különlegessé és keresetté a Fabergé-tojásokat – nem véletlen, hogy a cári család is rajongott értük.
1885-ben III. Sándor cár kedveskedni akart fiatal feleségének, Mária Fjodorovnának, aki Dániából került Moszkvába, és honvágy kínozta. Egy gondosan megmunkált, egyszerű fehér tojást kapott. De belül? Egy arany sárgáját rejtette, amiben egy mini tyúk, egy arany korona és egy rubin medál volt. A fiatal cárné teljesen el volt bűvölve a meglepetéstől. Annyira tetszett neki, hogy a cár ezután minden évben rendelt egy-egy újabb különleges tojást – és ezzel útjára is indult a híres Fabergé-hagyomány.
A cári családon kívül, egyéb privát megrendeléseket is fogadott Fabergé: 19 ilyen megrendelésről tudunk, köztük volt a vagyonos Rothschild bankárcsalád is.
1885-től 1916-ig, kivéve 1904-1905-öt, az orosz cári család minden húsvétkor kapott egy-egy tojást. III. Sándoron kívül fia, II. Miklós is rendelt belőlük – kettőt is: anyjának és nejének egészen a forradalomig. Ez 50 “császári” tojás – amelyek közül ma már csak 43-ról tudunk.
Ez nem valami gyors YouTube-kézműves projekt volt. Egy tojás elkészítése akár egy évig is eltarthatott. Elképesztő, hogy ezekbe a kis műalkotásokba mennyi precizitás, luxus és titkos részlet került. Arany, platina, gyémánt, zománc – és persze mindig egy meglepetés, legyen szó óráról, miniatűr palotáról vagy éppen vonatról.
A 69 elkészült tojásból (50 császári, 19 privát) ma 61 darab honléte ismert. Nyolc darabot még mindig keresnek. A Nécessaire tojást – tele gyémántokkal és szépségápolási eszközökkel – utoljára 1952-ben jegyezték fel, azóta nyoma veszett.
Ha legközelebb bolhapiacra mész, alaposan nézz körbe, mert legutóbb, 2014-ben, az egyik eltűntnek hitt tojást egy amerikai lomis, 13 300 dollárért vásárolta meg. Csak később derült ki, hogy valójában egy 20 millió font értékű Fabergé-tojást kaparintott meg!
Ritkán kerül árverésre Fabergé-tojás, legutóbb 2007-ben a Christie’s egyik londoni aukcióján kelt el egy darab 18,5 millió dollárért.
Az egyik legnagyobb gyűjtő az orosz oligarcha, Viktor Vekselberg, akinek birtokában 9 császári tojás található, melyeket nagyából 100 millió dollárért vásárolt fel. A gyűjtemény ma, a Szentpéterváron található Fabergé Múzeumban tekinthető meg.
Az angol királyi családnak is van három híres darabja: a Mosaic-, Colonnade- és Basket of Flowers-tojás.
A moszkvai Kreml Rezidencia Múzeumában is őriznek pár tojást.
További érdekességeket a Fabergé-tojásokról, az alábbi videón találsz:
