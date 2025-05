Nem hiszed el, mi van Gáspár Laci kertjében: az énekes otthon is a luxuskényelmet választja

Gáspár Laci Instagram-oldalán gyakran posztol az életének kis részleteiről, különösen arról, hogy mi mindent megengedhet magának. A fényűző kocsik, többmilliós órák és márkás ruhák mellett most kiderült, az otthonában is a luxusé a főszerep. Igaz, az énekes posztjának nem ez volt a célja, de a szemfüles rajongók így is kiszúrták micsoda kényelemben él.

Gáspár Laci családja mesés házban él, a kertben még egy saját koktélbár is helyet kapott Fotó: Instagram

Gáspár Laci háza erkélyén készített egy fotót, amit ugyan reklámnak szánt, de a háttérben a kert egyik része is jól látszik, nem is akármelyik. Az énekes többször hangoztatta, hogy nagyon büszke arra, hogy megengedhette magának, hogy egy ilyen csodálatos otthon teremtsen családjának. Gáspár Laci a családjával egy gyönyörű emeletes házban él, ahol nem csak jakuzzi és medence, de még egy saját bárpult is helyet kapott. Úgy tűnik, az énekesnek egy kellemes vízparti koktélozásért még csak el sem kell mennie otthonról. A fotót ide kattintva érheted el.

Gáspár Laci luxusautóval jár

Gáspár Laci Lamborghinije is hatalmas visszhangot kapott, amikor a celeb 2024-ben megvásárolta a lélegzetelállító járgányt. A sportkocsi ráadásul egy Lamborghini Huracán, aminek ára „jó esetben” is legalább 90 millió forintra rúg, de az énekes elmondása szerint megérte a befektetés. Gáspár Laci koncertjei miatt rengeteg időt tölt kocsiban, így egyáltalán nem mindegy, hogy mivel utazik, de szerencsére a mesés Lambo minden igényét kielégíti.

Gáspár Laci felesége is milliós Rolexet villantott

Úgy bizony, nem is egyet. Gáspár Niki Gáspár Lacival közösen tett ki közös fotót, pontosabban mindkettőjüknek csak a karja látszik, na meg a csuklójukon csillogó, összeillő Rolexek. Valószínűleg a két óra a Rolex Datejust Rhodium 41 mm-es és a Datejust 31 mm-es modelljei, amik másodkézből is nagyjából 5 és fél, illetve 3 millió forint körül kóstálnak. Újonnan pedig körülbelül 20 millió forintért lehet hazavinni a két kiegészítőt. Persze Gáspár Laci sosem fukarkodik, ha a családjáról van szó.