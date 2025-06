Beperli az indiai gyémántmilliárdos a magyar barátnőjét, aki az első randin elrabolta

Az elrabolt milliárdos, Mehul Choksi gyémántkereskedőként üzletelt Indiában. 1975-ben vette át apjától a céget és a nyers gyémántok mellett ráállt az ékszerek készítésére is. A 66 éves üzletember exkluzív ékszerházláncot üzemeltetett Ázsiában. Az üzlet jól is ment. Aztán menekülnie kellett egy mai árfolyamon számolva 630 milliárd forintos csalás miatt. Ennyit nyúlt le India második legnagyobb bankjától, legalábbis a bombayi bíróság így ítélte meg.

Choksi, az elrabolt milliárdos perli az akcióban résztvevő magyar lányt. A képen a gyémántkereskedő egy hölgyismerősével látható

Fotó: AFP

Choksi, amikor már úgy érezte, ügye végzetes fordulatot vesz, meglépett Bombayból és évekre eltűnt az őt kereső indiai nyomozók szeme elől. Mindez 2018-ban történt és egészen 2021-ig inkognitóban tudott maradni, ekkor azonban vesztére, megtetszett neki egy vonzó magyar lány, Barbara. Choksi éppen Antiguán élte a gazdag menekültek pazar életét, amikor a szálloda bárjában összefutott Barbarával, akit másnapra elhívott vacsorázni. Choksi természetesen nem árulta, el hogy körözik, sőt, hogy kedvet csináljon a vacsorához, rögtön egy gyémánttal ajándékozta meg a nőt. De Barbara sem osztotta meg élete minden részletét az üzletemberrel. Először is, bolgár ingatlanközvetítőnek adta ki magát, ehhez pedig különböző álprofilokat és álbejegyzéseket használt a Google-n.

Antiguai látkép. Choksi évekig bujkált a szigeten / fotó: Google Maps

Aztán, az ajándékba kapott gyémántot még ott helyben bevizsgáltatta és már meg sem lepődött azon, hogy egy értéktelen utánzat hever a díszdobozban. Így futott neki a két fél a vacsorának, aminek durva vége lett: Barbara és néhány társa előbb megverte a milliárdost, majd elrabolta, és a kikötőbe hurcolta. Choksi egy hajón tért magához, ami éppen Dominikára tartott. Partot érve felhívta a feleségét, hogy elrabolták, elrablói pedig az indiaiakat azzal, hogy az árut leszállították. Csakhogy Dominika nem adta ki Indiának a milliárdost. Néhány év viszonylagos nyugalom után idén a belga állampolgársággal is rendelkező Choksi Svájcba indult gyógykezelésre, és ezt kihasználva a belga nyomozók elfogták. Kiadatásáról még nem döntöttek. Az ügyvédek hadával védekező Choksi bukásáért most Barbarát okolja, akit emberrablás miatt fogott perbe. Az indiai kormányt is ugyanezért perli, hozzátéve: Barbara az indiaiak megbízásából dolgozott. Az egyik tanú Choksi felesége, aki szintén találkozott a magyar lánnyal. Állítólag Barbara neki bevallotta, hogy egy ördögi terv részeként szedte fel Choksit, de a megrendelő nevét homályban tartotta. Barbarát két éve már letartóztatták Abu Dhabiban, de aztán hamar szabadon is engedték.