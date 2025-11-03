Kitálalt a szakértő: az űrből érkező 3I/ATLAS akár egy idegen eszközt is ledobhat

A 3I/ATLAS nevű, rejtélyes égitest hónapok óta foglalkoztatja a tudományos világot. A Harvard Egyetem fizikusa, Avi Loeb szerint ugyanis a különös objektum egyáltalán nem biztos, hogy természetes eredetű. Szerinte könnyen lehet, hogy egy idegen civilizáció küldöttje, amely akár technológiai eszközöket is elhinthet a Jupiter környezetében.
Loeb úgy gondolja, hogy az égitest pályája túlzottan is precíz ahhoz, hogy véletlen legyen. A számításai szerint 2026. március 16-án érkezik meg a Jupiter gravitációs övezetébe, méghozzá olyan pontossággal, mintha hajtóművekkel korrigálná a saját útját. Korábbi elemzéseiben 12 anomáliát sorolt fel, amelyek szerinte mind arra utalnak, hogy a 3I/ATLAS mesterséges eredetű lehet, tudta meg a Daily Star.
A tudós egy blogbejegyzésben azt írta:
„Ha a 3I/ATLAS technológiai eredetű, akkor akár olyan pályamódosító manővereket is végrehajthatott, amelyek a Jupiter Hill-szférájába juttatják.”
Szerinte az objektum körül megfigyelt több csóva akár apró hajtóművek nyoma is lehetett.
Loeb azt sem zárja ki, hogy a 3I/ATLAS már a Nap mögötti szakaszában is manőverezett vagy eszközöket bocsátott ki, mivel ebben az időszakban a Földről nem lehetett megfigyelni. A NASA szakértői ezzel szemben kitartanak amellett, hogy az égitest egyszerű üstökös, és a különös mozgás természetes folyamatok eredménye.
A professzor ennél is tovább megy: szerinte akár olyan műholdak is felbukkanhatnak a Jupiter körül, amelyeket nem az emberiség küldött oda.
„Ez azt is sugallná, hogy a Jupiter sokkal érdekesebb célpont egy idegen civilizáció számára, mint a Föld”
– tette hozzá.
Loeb szerint a felismerés even kellemetlen is lehetne számunkra.
„Olyan lenne, mintha egy buliba érkeznénk, ahol senki sem akar velünk táncolni”
– írta.
Szerinte lehetséges, hogy a küldetést milliárd éve indították, amikor a Jupiter sokkal feltűnőbb célpont volt a fiatal Naprendszerben. A 3I/ATLAS továbbra is 130 000 mérföld/órás sebességgel száguld, és egyre több kérdést vet fel. A rejtély talán csak akkor oldódik meg, amikor megközelíti a Jupitert – vagy talán akkor sem.
