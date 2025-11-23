Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
A NASA valami olyat talált a Marson, aminek nem lenne szabad ott lennie – külső űrből érkezett látogatóra utal a lelet

NASA
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 23. 05:30
leletMarsmarsjáró
Elképesztő. A NASA jelenleg is vizsgálja a leletet.

A NASA kutatói ismét valami egészen meghökkentőre bukkantak a vörös bolygón: egy különös, magányos szikladarabra, amely annyira nem illik a marsi környezetbe, hogy még a szakértők is értetlenül állnak előtte.

NASA
A NASA tudósai sem hitték el mit látnak
Fotó:  Unsplash

Mit talált a NASA a Marson? 

Az amerikai űrügynökség Perseverance marsjárója már öt éve kutat a Jezero-kráterben, amikor a Vernodden régióban felfedezett egy különösen furcsa, mintegy 80 centiméter széles szikladarabot. A kutatók gyorsan meg is ragadták az alkalmat, hogy közelebbről megvizsgálják a mostanra „Phippsaksla” névre keresztelt objektumot. 

A NASA szakembereit leginkább a kőzet szokatlan, szoborszerű formája döbbentette meg, amely teljesen eltér a környéken található lapos, töredezett marsi kövektől. A SuperCam műszer elemzése azonban még ennél is megdöbbentőbb eredményt hozott: rendkívül magas vas- és nikkelarányt mutatott ki, ami sokkal inkább az ún. vas–nikkel meteoritokra jellemző, mint a bolygó felszínén található átlagos kőzetekre. 

A vas–nikkel meteoritok általában hatalmas aszteroidák belsejében alakulnak ki, amikor a Naprendszer kezdetein az olvadt fémek kőzetté szilárdultak. Bár nem ez lenne az első hasonló meteorit, amelyet a Marson találtak, ez az első alkalom, hogy a Perseverance maga bukkant ilyen típusú objektumra. 

A kutatók további vizsgálatokat terveznek annak megállapítására, hogy valóban meteorit-e a különös kőzet. Ha beigazolódik, a „galaktikus betolakodó” újabb kulcsfontosságú információkkal szolgálhat a Mars történelméről és arról, milyen kozmikus események formálták a bolygó múltját. 

A hír ráadásul egy időben érkezett a NASA friss sajtótájékoztatójával, ahol új képeket mutattak be az egész világot lázban tartó 3I/ATLAS objektumról. Bár a tudósok szerint az égitest csupán egy üstökös, több közösségi médiafelhasználó – köztük Elon Musk – sem zárta ki az „idegen” lehetőséget, írja a Daily Star.

 

