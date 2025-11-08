Már a kutatók is a fejüket vakarják: rejtélyes objektumot fedeztek fel az űrben

Egy újabb objektumot fedeztek fel a kutatók, amely a csillagközi látogató, a 3I/ATLAS üstökös és a Föld között repül.

Szokatlan előfutárral érkezik a csillagközi látogató / Képünk illusztráció: Fotó: Unsplash

A csillagközi látogató mellett újabb érdekességet vettek észre a kutatók

Mintha ez az év nem lett volna elég eseménydús az űrben, újabb érdekességgel drukkolt elő a 3I/ATLAS. A csillagászok nemrégiben egy újabb különös tárgyat észleltek, amelynek nincs meg az üstökösökre jellemző csóvája. A szakértők szerint ez az apró égitest közöttünk és a csillagközi objektum között száguld, amelyről egyes tudósok korábban azt állították, akár idegen anyahajó is lehet.

A 3I/ATLAS nevű objektumot még júliusban fedezték fel, és a Harvard egyetem professzora, Avi Loeb különös égitestként jellemezte, aki szerint 30-40 százalék az esélye, hogy nem természetes eredetű. A csillagközi látogató azóta is kiszámíthatatlan pályán halad az űrben, és még hosszú időbe telik, mire kiderül, tényleg idegenekhez köthető-e.

Loeb elmondta, hogy az objektum szokatlanul viselkedik, ahogy a Nap felé közeledik, sőt, bírálta a NASA-t amiatt, hogy nem hozta nyilvánosságra az űrügynökség Mars Reconnaissance Orbiterének kamerája által októberben készített, nagy felbontású képeket az objektumról.

Bár a feltételezett idegen anyahajót nem látjuk, a tudósok viszont észleltek egy új rejtélyes objektumot, amelyet C/2025 V1 Borisovnak neveztek el. Ez az égitest a 3I/ATLAS és a Föld között halad, csóva nélkül, és 105 078 392 kilométerre található tőlünk, ami nagyjából öt és fél hónapnyi távolságot jelent. A Földhöz legközelebb 2025. november 11-én kerül, amikor körülbelül 103 millió kilométerre halad el mellettünk, ami egy biztonságos távolság, de szabad szemmel is látható lesz az égen.

Bár a C/2025 V1 Borisov csak nemrég bukkant fel a csillagászati térképen, a tudósok megerősítették, hogy a Naprendszerünkből származik, és valószínűleg a távoli Oort-felhőből jött. A JPL Small-Body Database adatai szerint a C/2025 V1 Borisov rendkívül szokatlan, meredek, elnyúlt pályán kering a Nap körül, és legközelebb a Naphoz november 16-án jut el.