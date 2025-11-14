Egy közgazdász 14 alkalommal vitte el a főnyereményt ezzel az egyszerű stratégiával

Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 10:45
lottószelvénylottófőnyeremény
Stefan Mandel alapvető matematikai tudással egyszerűen kiszámolta, hogyan nyerhet. Ennek a lottóstratégiának köszönhetett 14 szerencsés szelvényt. Hogy működött a módszer? Mutatjuk mit csinált!
Ripszám Boglárka
Tényleg csak szerencse kell az életeket megváltoztató lottónyereményhez? A román-ausztrál származású közgazdász története épp az ellenkezőjéről árulkodik. Úgy tűnik egy egyszerű matematikai egyenletet alkalmazó lottóstratégia képes felülírni a véletlenek hatalmát.

Sok pénzt hozó lottóstratégia sikerének örülő üzletember.
A legsikeresebb lottóstratégia, amire birodalom épült.
Fotó: 123RF
  • Stefan Mandel közgazdász sikertörténete.
  • A lottótechnika bevetése és első győzelmei.
  • Mandel szindikátusának terjeszkedése.
  • A lottóbirodalom bukása.

A közgazdász, akinek sikerült egy működő lottóstratégiát kiötlenie

Stefan Mandel kitalált egy módszert, ami bevált. Első nagy nyereménye után, teljes rendszert épített a lottózáshoz. Pontos terveket dolgozott ki, csapatot épített és egészen az Egyesült Államokig vitte vállalkozását.

Mandel lottóstratégiája

A közgazdász alapelve kezdetben épp olyan egyszerű volt, mint amilyen sikeres: ha a nyeremény nagyobb, mint az összes lehetséges kombináció ára, akkor meg kell venni mindet, hiszen matematikai alapon garantált a profit. Azonban, mivel mindez jelentős anyagi vonzattal járt, egyedül nem lett volna képes véghezvinni. Épp ezért hozott létre egy hatalmas befektetői szindikátust, amelynek tagjai milliónyi szelvényt nyomtattak otthonukban, és akikkel osztozott a nyereményen, de a rizikón is.

A stratégia továbbfejlesztése

Lottóstratégát magyarázó közgazdász férfi egy tábla előtt.
A közgazdász új metódust dolgozott ki, amelyet kombinarotikus sűrítésnek nevezett.
Fotó: 123RF

Mivel az egész kombinációhalmaz megvétele rendkívül sok pénzbe került, Mandel úgy döntött, finomhangolja a szindikátus módszerét, és jóval kevesebb lottószelvényre szűkítette a közös befektetéseket. Bár az esély a jackpotra nem maradt 100%-os, még mindig jó sanszokkal indultak, és a módszer bevált. Még hatékonyabbá tette csodarendszerét, a szindikátus befektetései még több profitot termeltek.

Terjeszkedés

Romániában, majd Ausztriában is jelentős sikereket értek el lottózó technikájukkal, ezért az USA felé vették az irányt, ahol már tömegszámra vehették a szelvényeket, de még géppel is gyárthatták azokat. Így épült lassan a többszörös lottónyertes Mandelék birodalma. Raktárt béreltek, befektetők tucatjait toborozták és megszámlálhatatlan szelvénnyel operáltak, amiket a világ különböző tájairól vettek meg. Számos kisebb nyeremény, 1 főnyeremény Romániában, 12 Ausztráliában és 1 az USA-ban. A szindikátus szó szerint tarolt.

A lottóstratégiai társaság bukása

A sikerek azonban a hatóságoknak is feltűntek, így vizsgálódni kezdtek, és bár eleinte nem tudtak belekötni a Mandel-metódusba, a lottótársaságok végül minden kiskaput bezártak az orruk előtt: betiltották a szelvények otthoni nyomtatásának lehetőségét és a tömeges felvásárlást is, de számos működő szindikátust is feloszlattak. A Mandel-féle társaság matematikai számításainak keresztbe tettek az új szabályozások, így a szindikátus 1995-ben csődbe ment. 
Bár a lottóstratégia a mai napig hatásosnak bizonyul, ellehetetlenedett a végrehajtása.

A lottónyertes Stefan Mandel története:

