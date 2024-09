Erre költötték milliárdjaikat a lottó legnagyobb magyar nyertesei

A harmadik legnagyobb lottónyeremény

Minden idők eddigi harmadik legnagyobb lottónyereményét, 5 milliárd forintot 2015-ben fizették ki Magyarországon, ám azóta sem tudni, hogy ezt az összeget ki nyerte. Ugyanakkor a Szerencsejáték Zrt. nagynyertes kérdőívéből kiderül, hogy a szerencsés lottójátékosnak nem ez volt az első nagy nyereménye: rendszeresen játszott különböző lottókon. A nyereményét megelőzően kevés pénzből élt és a nyeremény után sem akarta otthagyni a munkahelyét. Elárulta még azt is, hogy első dolga az lesz, hogy a nyereményből vesz egy újabb lottószelvényt, majd a lottón nyert milliárdokat különböző területeken fekteti be, szakember segítségével.

A titokzatos zalaapáti nyertes

Az eddigi negyedik legnagyobb nyereményt, 3 milliárd 177 millió forintot hozó lottószelvényt Zalaapáti postáján adták fel még 2010-ben. Itt sem lehet tudni, hogy ki az a szerencsés, akinek megváltozott emiatt az élete. A zalai településen élő falubéliek azóta is csak találgatják, hogy vajon helybéli volt-e a nyertes, vagy csak egy átutazó állt meg a falu postáján, hogy feladja a későbbi győztes lottószelvényt.

Az Andraschek házaspár 6-os lottón nyert 600 milliója

A győri Andraschek László és Anikó a hatos lottón nyert 636 millió forintos lottónyereményből évekkel ezelőtt ingatlanokat vett. A maguknak és a gyerekeiknek vásárolt ingatlanok beszerzése mellett vállalkozásba is kezdtek, de a kávézó, amit nyitottak végül veszteséges volt. Ezek mellett a futotta még a 636 milliós nyereményből egy hófehér luxus BMW-re is, valamint hozzá egy sofőrre, mivel a házaspár egyik tagjának sem volt jogosítványa. A több, mint 600 millió forint mára elkopott: a korábbi milliomosok ma már annak is örülnek, hogy van, ahol álomra hajthatják a fejüket és annak, hogy a családtagjaikkal ott vannak egymásnak.