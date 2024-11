Mennyből a pokolba: néhány év alatt elbukta a hatalmas nyereményt a lottómilliomos

A most 37 éves Callienek nemrég született meg az ötödik gyermekét, és a történtek óta sokkal egyszerűbb életet él. Legkisebb gyermeke, egy Navie-Nicola nevű lánya születését a Facebookon jelentette be, több képet is megosztva a csecsemőről a képaláíráshoz ezt írta: „Az élet legjobb öt hete, hogy szeretünk téged, a mi kis babunk”.

Az ilyen és ehhez hasonló esetek elkerülése érdekében az Egyesült Királyság nemzeti lottón való részvételének alsó korhatárát azóta 16-ról 18 évre emelték - emlékeztet cikkében a Ladbible.