Kétszer is "meghalt”, majd munkanélkülivé vált – ekkor jött a sorsfordító lottónyeremény

Az EuroMillions lottó nyertese kétszer is meghalt, és elveszítette az állását, mielőtt lottónyertessé vált volna.

Kétszer is "meghalt" Desiree mielőtt lottónyertes lett Fotó: Pexels

A 67 éves Desiree Home-ot 50 éves korában diagnosztizálták harmadik stádiumú vastagbélrákkal. Férje, Wayne 2014 augusztusában vette a lottószelvényt, de megfeledkezett róla.

A kenti Maidstone-ból származó pár 45 éve házas, három gyermekük, hét unokájuk és két dédunokájuk van.

Bélrákot diagnosztizáltak nálam, ami invazív műtétet és kemoterápiát igényelt. A kezelésem során kétszer is meghaltam légzési elégtelenség miatt: egyszer a műtőasztalon, majd később a megfigyelő osztályon

- mondta Desiree.

Ezután equina-szindróma, egy ritka gerincbetegség alakult ki nála. Röviddel a műtét után Wayne és Desiree elvesztették az állásukat, emiatt kénytelenek voltak eladni a házukat, és egy lakókocsiba költözni.

Wayne munkába menet vette a szelvényt, ám teljesen elfeledkezett róla, és csak néhány nap múlva szánta rá magát, hogy megnézze a számokat. Ekkor derült ki, hogy nyertek.

Reggel 8 óra volt, mire rájött, hogy nyertünk, de nem akart zavarni, mivel nagyon nem szeretem a reggeleket, a lottópénztár pedig csak 9-kor nyitott, úgyhogy visszatette a zsebébe, és vonattal, majd metróval ment dolgozni!

Az első beszerzésük egy lassan záródó WC-fedél volt a lakókocsijukba, mivel az előző túl hangos volt.

A lottónyertesek most teljesen más életet élnek

Mrs. Home, miután megünnepelte a szerencséjét, úgy döntött, megírja élete történetét.

Három gyermeket neveltünk fel együtt, és megküzdöttünk a családi élet szokásos nehézségeivel, mielőtt 2008-ban a rákdiagnózis miatt minden szétesett.

A túlélő a 2024 októberében megjelent And Then című könyve jogdíját most rákkutatásra ajánlja fel.

A pár elmondta, hogy kipipálhatták a bakancslistájukat: nyaraltak a Maldív-szigeteken, és gondoskodtak gyermekeik anyagi biztonságáról.

Wayne vett egy motorcsónakot is, de eladtuk, mert nem használtuk eleget. Most már van egy lakókocsink, és több csodálatos családi nyaralást is töltöttünk Nyugat-Angliában.

Az EuroMillions megnyerése ellenére a pár továbbra is dolgozik: Desiree részmunkaidős recepciósként, Wayne pedig ügynökségi sofőrként. Emellett megvették álmaik otthonát is, egy átalakított szivattyúházat ugyanazon a helyen, ahol korábban a mobilházuk állt.