Kétszer is "meghalt”, majd munkanélkülivé vált – ekkor jött a sorsfordító lottónyeremény

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 07:40
A pár tíz évvel később is a legjobb életét éli.
Az EuroMillions lottó nyertese kétszer is meghalt, és elveszítette az állását, mielőtt lottónyertessé vált volna. 

Kétszer is "meghalt" Desiree mielőtt lottónyertes lett
Kétszer is "meghalt" Desiree mielőtt lottónyertes lett Fotó: Pexels

A 67 éves Desiree Home-ot 50 éves korában diagnosztizálták harmadik stádiumú vastagbélrákkal. Férje, Wayne 2014 augusztusában vette a lottószelvényt, de megfeledkezett róla.

A kenti Maidstone-ból származó pár 45 éve házas, három gyermekük, hét unokájuk és két dédunokájuk van.

Bélrákot diagnosztizáltak nálam, ami invazív műtétet és kemoterápiát igényelt. A kezelésem során kétszer is meghaltam légzési elégtelenség miatt: egyszer a műtőasztalon, majd később a megfigyelő osztályon

- mondta Desiree.

Ezután equina-szindróma, egy ritka gerincbetegség alakult ki nála. Röviddel a műtét után Wayne és Desiree elvesztették az állásukat, emiatt kénytelenek voltak eladni a házukat, és egy lakókocsiba költözni.

Wayne munkába menet vette a szelvényt, ám teljesen elfeledkezett róla, és csak néhány nap múlva szánta rá magát, hogy megnézze a számokat. Ekkor derült ki, hogy nyertek.

Reggel 8 óra volt, mire rájött, hogy nyertünk, de nem akart zavarni, mivel nagyon nem szeretem a reggeleket, a lottópénztár pedig csak 9-kor nyitott, úgyhogy visszatette a zsebébe, és vonattal, majd metróval ment dolgozni!

Az első beszerzésük egy lassan záródó WC-fedél volt a lakókocsijukba, mivel az előző túl hangos volt.

A lottónyertesek most teljesen más életet élnek

Mrs. Home, miután megünnepelte a szerencséjét, úgy döntött, megírja élete történetét.

Három gyermeket neveltünk fel együtt, és megküzdöttünk a családi élet szokásos nehézségeivel, mielőtt 2008-ban a rákdiagnózis miatt minden szétesett.

A túlélő a 2024 októberében megjelent And Then című könyve jogdíját most rákkutatásra ajánlja fel.

A pár elmondta, hogy kipipálhatták a bakancslistájukat: nyaraltak a Maldív-szigeteken, és gondoskodtak gyermekeik anyagi biztonságáról.

Wayne vett egy motorcsónakot is, de eladtuk, mert nem használtuk eleget. Most már van egy lakókocsink, és több csodálatos családi nyaralást is töltöttünk Nyugat-Angliában.

Az EuroMillions megnyerése ellenére a pár továbbra is dolgozik: Desiree részmunkaidős recepciósként, Wayne pedig ügynökségi sofőrként. Emellett megvették álmaik otthonát is, egy átalakított szivattyúházat ugyanazon a helyen, ahol korábban a mobilházuk állt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
