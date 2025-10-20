Leleplezték a 350 éves rejtélyt – már tudjuk, ki volt a titokzatos vasálarcos ember

A történet körül számos legenda kering, a valóságról azonban csupán annyit lehet tudni, hogy a vasálarcos embert 1669-ben tartóztatták le, majd több mint három évtizeden keresztül a Bastille-ban és más francia börtönökben tartották fogva, egészen 1703-ban bekövetkezett haláláig.

Ismeretlen szerző színezett metszete 1789-ből. Képaláírása szerint az „igazi” vasálarcos férfi Louis de Borbon (1667–1683), Vermandois grófja, XIV. Lajos és Louise de La Vallière fia lehetett. Forrás: wikipedia

A vasálarcos ember legendái

Kiléte örök rejtély volt, mert a férfi arcát börtönévei idején egy maszk takarta, Sonnino szerint. Ez az évszázados rejtély még a híres filozófust, Voltaire-t és Alexandre Dumas írót, A három testőr szerzőjét is foglalkoztatta.

Sonnino szerint azonban a történészek cáfolják a Voltaire és Dumas által népszerűsített elméleteket, amelyek szerint az álarcos férfi XIV. Lajos féltestvére (Mazarin bíboros és Anna királyné törvénytelen fia), vagy pedig ikertestvére volt. Előbbi elmélet Voltaire-hez – aki 1717-ben maga is a Bastille foglya volt –, utóbbi pedig Dumas-hoz fűződik.

A vasálarcos ember fogva tartásáról szóló bizonyítvány. Kivonat a Bastille be- és kilépési nyilvántartásából, 1698. szeptember 18-i keltezéssel. Forrás: wikipedia

Ki volt Eustache Dauger?

"A történészek nagyjából egyetértenek abban, hogy a rabot Eustache Daugernek hívták, csak alkalmanként hordta a maszkot, ami bársony volt, nem pedig vas" - mondta el Sonnino közleményében. "Abban is teljesen biztosak, hogy apród volt, azt azonban nem tudták kideríteni, hogy kinek az apródja volt, és miért tartották szigorú őrizet alatt több mint 30 évig."

Bár a bársonymaszk kevésbé drámai, mint a vas (amely Voltaire történetében bukkan fel először), viszont sokkal valósághűbb. Ebben a korban a nők gyakran viseltek bársonyból készült álarcokat, ha a bőrüket védték a napsugaraktól, vagy ha titokban akarták tartani kilétüket. Feltehetőleg Dauger is csak akkor viselte a maszkot, amikor egyik börtönből a másikba szállították.

Pignerol fellegvára Torino közelében - az egyik börtön, ahol a vasálarcos embert őrizték. Forrás: wikipedia

Voltaire egyébként megjegyezte, hogy „[a maszk] álla acélrugókból állt, ami szabadságot adott neki, hogy azt felhúzva étkezzen”. Voltaire azt is állította, hogy a fogoly egyértelműen fontos ember volt, mivel finom ételeket kapott, meglátogatta a kormányzó is, kifinomult modora volt, és még gitározni is tudott.

A Daugerre vonatkozó, 1669-ből származó elfogatóparancs utasításokat tartalmazott Dauger más foglyokkal való kapcsolattartásának korlátozására, és „halálos fenyegetésére, ha egyetlen szót is szól, kivéve a tényleges szükségleteiről”.