Kitálalt a képviselő: a víz alatt rejtőznek az UFO-k

Egy amerikai kongresszusi képviselő azt állította, hogy idegenek rejtőzhetnek öt vagy hat víz alatti bázison az Egyesült Államok partjainál. Tim Burchett, Tennessee kongresszusi képviselője szerint az idegen lények már ott élnek a Föld mélytengeri területein. Talán ez az eddig legelrugaszkodottabb UFO teória.

Vizalatti UFO bázisokról szólnak a legfrissebb pletykák /

Fotó: Forrás: Shutterstock/ PeopleImages.com - Yuri A

Állításai hatalmas felfordulást okoztak a közösségi médiában. Egy szeptember 17-én megjelent, mára már vírusként terjedő videóban Burchett azt sugallta, hogy fejlett idegen lények vagy civilizációk évezredek óta rejtőzhetnek a tenger alatt.

„A haditengerészet személyzete arról számolt be, hogy látták ezeket a víz alatti járműveket, sőt üldözőbe vették. Ezek az idegen járművek óránként több száz mérföldes sebességgel is képesek haladni. Míg a létező földi technológia talán alig halad 40 mérföld/órás sebességnél gyorsabban. Sok kérdés felmerül ezzel kapcsolatban” – mondta.

A képviselő rámutatott, hogy a Hold felszínéről többet tudunk, mint az óceán mélyéről. Bár minden állítása ellenére a nyilvánosság számára nem tett közzé semmilyen ellenőrizhető bizonyítékot, például tárgyi leleteket vagy egyértelmű felvételeket ezekről a járművekről. A kritikusok azzal érvelnek, hogy a haditengerészeti személyzet anekdotikus beszámolóira való támaszkodás és a szakértők által ellenőrzött tudományos adatok hiánya kétségeket vet fel.

Kísértetiesen hasonló UFO elmélet

Burchett kijelentései után Dr. Michael Salla elárulta, hogy az Atlanti-óceán Bahama-szigetek közelében fekvő régiójában van az egyik állítólagos UFO-bázis. A földönkívüli jelenségekre specializálódott kutató és szerző elmondta, hiteles informátorokkal is beszélt, köztük magas rangú katonai és végrehajtói tisztviselőkkel, akik megerősítették ezeknek a víz alatti bázisoknak a létezését.

Aliens may be hiding out in 'five or six' underwater UFO bases, says Congressman https://t.co/bfimccoqCC — K.B. (@KB97783357) October 2, 2025

„Közvetlenül jobbra tőle található a Tongue of the Ocean, amely a Bahama-szigeteknél található óceán nagyon mély része. A mélység hirtelen 3000 lábra csökken. Ez ideális hely egy tengeralattjáró számára, de egyben olyan hely is, ahol az emberek sok UFO-t, sok víz alatti járművet láttak be- és kijönni a vízből” – mondta szeptember 19-én a Redacted podcastban.