Ufót kapott lencsevégre, halálra rémült, ahogy a háza felett lebegett

Sokkoló, ufót ábrázolni vélő képek láttak napvilágot Los Angelesből. Egy helyi lakos ugyanis egy V alakú, fényekkel borított, fekete tárgyat látott otthona felett lassan átsuhanni az éjszakai égbolton. Elmondása és más szemtanúk közlése szerint az objektum 25 percen át mozgott, majd hirtelen eltűnt. A hírt ráadásul az amerikai Nemzeti UFO Bejelentő Központ is közzétette.

Ufót láttak Los Angelesben? Fotó: X

Az ufót ábrázoló képek augusztus 28-án, helyi idő szerint nem sokkal éjfél előtt készültek. Ezekre való nagyítást követően pedig jól látszik, a V alakú repülő tárgy két oldalán összesen kilenc fehér fény található.

Tényleg ufó volt?

Mark Christopher Lee ufókutató szerint azonban a légi jármű nem földönkívüli űrhajó volt. Úgy véli, sokkal valószínűbb, hogy az amerikai kormány által tesztelt, ember nélküli drónról van szó, amely új technológiát próbált ki.

Meg vagyok győződve arról, hogy a híres UFO-esetek nagy része valójában rendkívül fejlett földi technológia, ami 30–40 évvel meghaladja azt, amit mi gondolunk, hogy létezik

– részletezte hozzátette: szerinte Los Angeles eleve nem az idegenek „forrópontja”, sokkal inkább az új technológiák tesztelésének helyszíne, amelyeket közeli létesítményekből indíthatnak, így például a Vandenberg Űrhaderőbázisról, az Edwards Légibázisról vagy az hírhedt 51-es körzetről, írja a DailyStar.