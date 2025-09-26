Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Jusztina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Három világító UFO miatt retteg egy város: „Annyi észlelés!”

ufo
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 05:30
Ontariofelvétel
Rettegésben élik az életüket a lakosok. Három UFO-t kaptak lencsevégre.
K. C.
A szerző cikkei

Néhány torontói lakos meg van győződve arról, hogy Ontario tartomány fővárosát UFO látogatta meg egy sor észlelés miatt. Egy helyi lakos egy videót osztott meg a közösségi médiában, amelyben állítása szerint három fényes gömböt látott háromszög alakzatban a kanadai nagyváros felett. A videóhoz a következő feliratot fűzte: „Ezt a felvételt a bátyám készítette Brooklinban, Toronto keleti részén, Ontario tartományban, 2025. szeptember 23-án, körülbelül 20:20-kor. A videó készítése előtt körülbelül 30 másodpercig volt látható az égen, és mire a bátyám félreállt, hogy jobb felvételt készítsen, már eltűnt.”

UFO
A CIA 2000-ben oldotta fel a KGB-tól megszerzett titkos dokumentumot az UFO-król /
Fotó: Forrás: Shutterstock/ PeopleImages.com - Yuri A

Az UFO videóhoz fűzött kommentárban egy felhasználó azt írta: „Ma annyi látványosság van, a fenébe is!” Egy másik felhasználó hozzátette: „30 perccel ezelőtt Torontóban is ugyanazt láttam.” Egy harmadik felhasználó azt mondta: „Úgy tűnik, itt a „drónok” szezonja... csak sokkal nagyobb és abszurdabb. Ha nem lesz lehetséges magyarázat erre az új hullámra, a szkeptikusok ragaszkodni fognak ahhoz, hogy ez mind a mesterséges intelligencia műve. De ahogy a Jersey-i drónokat megjósoló távoli megfigyelők mondták, a következő hullám sokkal nagyobb, globálisabb és furcsább lesz.” Egy másik felhasználó így fogalmazott: „Annyi sok észlelés! Csak az elmúlt három napban láttam videókat Dániából, Németországból, Portugáliából, az Egyesült Királyságból, Louisianából, Illinoisból, Floridából, New Jersey-ből, New Yorkból, Pennsylvaniából, Oregonból és egész Kaliforniából – beleértve magamat is ma reggel.”

Íme az UFO felvétel: 

Triangle orbs in the sky near Toronto
byu/Aitherios inUFOs

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu