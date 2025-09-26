Három világító UFO miatt retteg egy város: „Annyi észlelés!”

Néhány torontói lakos meg van győződve arról, hogy Ontario tartomány fővárosát UFO látogatta meg egy sor észlelés miatt. Egy helyi lakos egy videót osztott meg a közösségi médiában, amelyben állítása szerint három fényes gömböt látott háromszög alakzatban a kanadai nagyváros felett. A videóhoz a következő feliratot fűzte: „Ezt a felvételt a bátyám készítette Brooklinban, Toronto keleti részén, Ontario tartományban, 2025. szeptember 23-án, körülbelül 20:20-kor. A videó készítése előtt körülbelül 30 másodpercig volt látható az égen, és mire a bátyám félreállt, hogy jobb felvételt készítsen, már eltűnt.”
Az UFO videóhoz fűzött kommentárban egy felhasználó azt írta: „Ma annyi látványosság van, a fenébe is!” Egy másik felhasználó hozzátette: „30 perccel ezelőtt Torontóban is ugyanazt láttam.” Egy harmadik felhasználó azt mondta: „Úgy tűnik, itt a „drónok” szezonja... csak sokkal nagyobb és abszurdabb. Ha nem lesz lehetséges magyarázat erre az új hullámra, a szkeptikusok ragaszkodni fognak ahhoz, hogy ez mind a mesterséges intelligencia műve. De ahogy a Jersey-i drónokat megjósoló távoli megfigyelők mondták, a következő hullám sokkal nagyobb, globálisabb és furcsább lesz.” Egy másik felhasználó így fogalmazott: „Annyi sok észlelés! Csak az elmúlt három napban láttam videókat Dániából, Németországból, Portugáliából, az Egyesült Királyságból, Louisianából, Illinoisból, Floridából, New Jersey-ből, New Yorkból, Pennsylvaniából, Oregonból és egész Kaliforniából – beleértve magamat is ma reggel.”
